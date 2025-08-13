女王の戦略は、見る者の想像をはるかに超えていた。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。試合の最終盤、岡本詩菜が超劣勢から繰り出したブラフがライバルのフォールドを誘い、視聴者を驚かせる一幕があった。

【映像】美人すぎるポーカー女王、“あまりにも大胆すぎる”まさかのアクション

岡本がハートとダイヤの「A6」、新田渓がスペードとダイヤの「55」というハンドでぶつかった場面。岡本は12万5500点、新田が17万4500点とやや不利な状況だった。フロップはスペードの「8」、ハートの「5」、スペードの「3」。この時点で新田にはセット（スリーカード）が完成。岡本はヒットなしのAハイで、勝率はわずか5％にとどまっていた。

フロップのベット・コールに続き、ターンではハートの「10」が出現。新田が2万3000点をベットすると、岡本はコール。ポットはすでに10万点に到達していた。リバーはハートの「2」。岡本には依然として役がないまま。ここでも岡本はチェックし、様子を窺う。新田は5万2000点の大型ベットを投入したが、岡本はすぐさま「オールイン」と宣言した。

コールされれば終了という場面での大胆なブラフ。これに苦悩したのが新田だった。新田からすれば、コールすればその時点で優勝が決まる状況。しかし、世界女王・岡本の表情と行動が、その思考を深く迷わせた。無表情で静かに構える岡本、チップを見つめる新田。長考の末、新田はフォールドを選択。この瞬間、実況の田口尚平は「フォールドだぁ！」と絶叫。視聴者からは「勝負強すぎる」「これはしゃーない」「しいなさん強すぎ」と驚きと賞賛の声が飛び交った。

岡本は試合後、「ターンまではAハイで勝っていると思っていた」と打ち明けた。その後、リバーで負けを悟ったが、ハートの「A」を使ったブラフに切り替えたと説明。視聴者も思わず「さすがです」と脱帽しきりだった。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

