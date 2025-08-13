

朝の体調チェックで、自分から「悪いところ探し」していませんか？（写真：Ushico／PIXTA）

「毎朝、だるくて起きられない…」「ダメだとわかっていても夜更かしして、次の日がつらい…」「イライラしがちで、体調もあまりよくない…」。こんな悩みをお持ちではないでしょうか。

忙しい日々で生活を整えていくのは大変です。「生活を変えるのは難しい」と感じる人のために、日々、ストレスや疲れを蓄積せず、楽しく過ごすためのワークを『休めない心を休ませる習慣』より一部抜粋し再構成のうえお届けします。

不安スイッチが入ったときは「カギカッコ」作戦！

朝起きたときに「今日は調子悪くならないかな」と体調チェックをしていませんか。「動悸はないかな」「憂鬱な気分はないかな」と自分から悪いところ探しをすると、「不安スイッチ」を押すことになります。

まずは、自分が不安スイッチを押していることに気づきましょう。そして、「カギカッコ」をつけて「……と、思っている」と付け加えてみてください。

「『動悸はないかな』と思っている」「『憂鬱な気分はないかな』と思っている」というふうに「カギカッコ」をつけるのです。メタ認知といって、自分の心の声を自分自身が認知すると、客観的視点に立って冷静に自分の感情をとらえることができるようになります。

朝から、体調チェックで悪いところ探しがはじまったら、 嵒坩促好ぅ奪舛魏，靴討い襦廚海箸傍い鼎、◆屮ギカッコ」をつけて考えます。そして「いざとなったら休んだらいい」と自分に安心を与えたうえで、ぬ椶料阿里海箸鮹検垢箸海覆垢茲Δ砲靴泙靴腓Αいつのまにか、不安から離れることができるようになりますよ。

だるい。やる気が出ない。気分が落ち込む。不安定メンタルさんのお話を伺うと、食生活の乱れが気になることがしばしばあります。安定メンタルさんになるためには、豆腐やチーズ、納豆、ごま、卵、バナナなどを食べることがおすすめです。

幸せホルモンであるセロトニンは貯蔵できないので毎日作り出す必要があります。そのセロトニンの材料になるのがアミノ酸のひとつトリプトファン。トリプトファンは体内で生成できないので、食事からとる必要があります。

食べ物から摂取したトリプトファンは、日中は脳内でセロトニンに変化し、夜になると睡眠ホルモンであるメラトニンに変化します。トリプトファンが不足すると、不眠を引き起こす要因となります。朝食にはジャムよりハムチーズトーストを召し上がれ。目玉焼きを乗せてもおいしいですよ。

思いっ切りバンザイして気分を解放！

はい、ここで、ちょっと休憩。バンザーイしてみましょう。

バンザイすると肩甲骨をしっかり動かせるので、肩まわりの筋肉をゆるめて、血流を促進させることができます。同じ姿勢で寝ていた、長時間パソコンをしていた、というときは、息を吸いながらゆっくりと腕をバンザイして、上にグーンと伸びをしましょう。上に伸びたら、息を「は〜っ」と吐き出しながらゆっくり腕を下ろします。

わたしたちはバンザイの姿勢をとると、解放感、高揚感、リラックスの状態にいると脳が勘違いを起こします。うつむいて猫背の状態でいると、脳は筋肉の動きや姿勢を察知して不安や落ち込みの状態にいると反応します。

ですから、つらいことや苦しいことがあったとしても、バンザイをして胸を開き、肩甲骨を動かし、顔を上げるようにします。血流やリンパも流れ、心も体もリフレッシュ。気分も少しリセットできますよ。

朝起きたら、できるだけ早くおひさまの光を浴びましょう。起きてから30分〜60分以内に5分〜20分程度。ベランダに出て外の空気を吸い込み、おひさまに朝のあいさつをします。

わたしは、窓を開けたら家庭菜園の野菜の生育具合を眺めます。窓越しではなく、外に出ておひさまの光を取り入れるほうが効果的。朝、散歩をしてから朝食をとるルーティンができたら最高ですね。屋外で朝食をとるのもすてきです。

洗濯物を干すタイミングを利用して「ながら日光浴」もOK。天気のいい休日には、ベランダに布団を干し、そのまま空を眺める至福のときを過ごしてください。

おひさまの光を浴びて幸せホルモンであるセロトニンの分泌が促進されると、イライラや焦りなどのネガティブな感情を抑えられ、気持ちが安定します。自律神経の働きも整うのでリラックス状態で過ごすことができるようになります。

ワカメたまごスープで暴飲暴食を抑える

ストレスホルモンのコルチゾールは、幸せホルモンであるセロトニンの分泌を抑えてしまいます。 セロトニンは心を安定させる働きがあり、安定メンタルさんには必要不可欠な神経伝達物質です。また、それだけではなく食欲を抑える働きもあります。

コルチゾールがセロトニンの分泌を抑えると、食欲の歯止めがきかずに食べすぎてしまう、ということが起こるのです。





イライラしすぎて暴飲暴食をしてしまう人は、コルチゾールが関係しています。コルチゾールの働きを正常にするには、副腎疲労を回復させること。

副腎疲労の回復には、ビタミンB5やカリウム、マグネシウムなどのミネラルをとりましょう。たまごや納豆、鮭、イワシに海藻類をプラスするのがおすすめです。納豆にたまご焼き、ワカメのおみそ汁なんて鉄板の朝食は理想的ですよね。

お手軽なところでいえば、カットされた乾燥ワカメを常備しておいて、ワカメスープに溶き卵、ゴマを入れるといいですよ。

笑いながら仲間と散歩！

コルチゾール分泌のバランスを整えるには、有酸素運動が有効だといわれています。20分ほどサイクリングやウォーキングをしてみましょう。激しく運動するのは逆効果。有酸素運動のコツは、おしゃべりできるくらいのペースを保つことです。運動後には、コルチゾールの分泌が減るので気分もスッキリします。

他にも人とつながる、笑う、自然のなかで過ごすこともコルチゾールの減少につながります。ですから、自然豊かな遊歩道や公園で仲間とおしゃべりをして笑いながら歩くなんて最高！ 犬を飼っている人はお散歩仲間と会話を楽しみながら歩くのもいいですね。

前編：目覚めた瞬間から疲れる"を変えるちょい足し術

（高井 祐子 ： 神戸心理療法センター代表、公認心理師、臨床心理士）