NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

子ども向けの仕事を当初は渋々引き受けた

NHKの番組で「漫画の先生」として出演するようになってから、子どもたちに人気が出て、子ども雑誌からの依頼も舞い込んでくるようになった、やなせたかし。

「アンパンマン」での大きな飛躍を知っている私たちからすれば「いよいよ成功への道を歩み始めた！」と興奮してしまうが、やなせは子ども向けの仕事に乗り気ではなかったようだ。

当時のやなせが憧れたのは、洗練された1コマ漫画で主に『ニューヨーカー』誌で活躍したソール・スタインバーグや、グラフィック・アートで名を馳せたアンドレ・フランソワなど知的なマンガだった。

ところが、子ども向けに頼まれる仕事といえば、「めいろあそび」や「まちがいさがし」に入れる挿絵や、「交通信号をまもりましょう」「食事の前には手を洗いましょう」「外出からかえったらうがいをしましょう」「早寝早起きをしましょう」と呼びかける児童書の絵である。

理想とのギャップの大きさに「子どもの本はいやだなあ」と思いながらも、依頼はとりあえず受けるのが、やなせの流儀だ。これでいいのかと思いながらも、やなせは子ども向けに絵を描くようになった。そのときの葛藤をこう振り返っている。

「すっかり堕落したような気分になったが、安くても沢山描ければそれなりに収入は多くて、カミさんはにこにこしている。いつしか身は俗塵にまみれて、坊ちゃん嬢ちゃんこんにちは、になっていった」

長い間、代表作がないことに悩んでいたやなせにとって、このときの決断がいかに大きかったかはのちにわかることになる。

だが、「アンパンマン」はまだ生まれない。やなせは子ども向けにも絵を描きながら、マンガのフィールドを飛び出して、活躍の幅をさらに広げていく。

やなせに舞台芸術の仕事をいきなり頼んできた相手

やなせのもとに短髪でジーパンの男が訪ねてきたのは、1960（昭和35）年のことである。突然、初対面の男性が荒木町の自宅に来たことに、やなせが当惑していると、男はこんなことを話し出した。

「今度大阪のフェスティバルホールで、ミュージカルをやります。それでその舞台装置をやなせさんにお願いしたいんです」

NHKの番組出演の話が舞い込んできたときにも呆気にとられたやなせだったが、この依頼にもずいぶん驚かされたようだ。なにしろ舞台装置に携わった経験はまったくない。だが、そのことを告げても、相手は迷うことなく、こう言い切ったという。

「大体の設定はぼくがやりますから、それじゃお願いします。スタッフ会議に出席してください」

この男こそが、世界的な大ヒット曲『上を向いて歩こう』の作詞をし、テレビやラジオの世界で大活躍する、永六輔である。

やなせが依頼されたのは、坂本九が歌う『見上げてごらん夜の星を』のミュージカル版の舞台美術だった。稽古場に足を運ぶと、そこには躍動する永六輔の姿があった。

「全身はバネのように弾力があり、ステージに飛びあがって大声で怒鳴る。喜怒哀楽の激しい性格で、瞬間湯わかし器のように激怒するが、涙をこぼして感動する熱血の天才児である。リーダーとしての資質は充分にあった」

俳優や演出、そして照明などの裏方スタッフが忙しくする現場で、やなせはといえば、すでに装置が出来上がっているため、大してやることもなかったという。

そこで、やなせは泥絵具（どろえのぐ）を使って、ひたすら装置を塗ることにした。装置は巨大だったが、三越の頃に大きな看板を描いていたため、苦はなかったようだ。

ミュージカルは大成功に終わり、やなせが携わった舞台装置も「童話的で美しい」と新聞で評価されることになった。初めての経験だったが、これ以降、やなせは舞台装置の仕事も頼まれるようになる。

やなせのインタビュー記事に感激した永六輔

それにしても、なぜ永六輔は、面識もないやなせに大事な仕事を頼もうと考えたのだろうか。その理由はのちに判明することになる。

ライターとしても活動していたやなせは、女優の丹下キヨ子にインタビューをして記事をまとめたことがあった。その記事のなかで「最近の若手では、永六輔がいいわね」という1行があったことから、永六輔は「やなせさんと仕事をしよう」と心に決めたのだという。

やなせからすれば、自分の発言ではなく、インタビュー相手の言葉を書いたにすぎない。それでも永六輔は、この記事で初めて自分の名前が掲載されたことがうれしくて、記事を書いたやなせにも関心を持ったようだ。

やなせが永六輔を褒めたわけでもないのに、なぜ……と、不思議に思われるかもしれないが、私自身、書き手として本を出しながら、編集者としても長く雑誌作りに携わってきたので、この感覚は理解できる。

インタビュー記事には、その相手のみならず、まとめたライターの個性や人柄もまた、行間からにじみ出るものである。やなせには、ジャンルを飛び越えて、人を引き寄せる雰囲気があったのかもしれない。

女優の宮城まり子の場合は、やなせからインタビューを受けただけなのに、リサイタルの構成を依頼している。

このときも、やなせは未経験で一度断っているものの、「歌と踊りを入れて簡単なストーリーでつなげばいいの。細かいことは私が教えるから大丈夫」と押し切られて、短いミュージカル風の構成台本を手がけることとなった。永六輔とまったく同じパターンである。

永六輔の依頼によって、得がたい経験をしたやなせ。このミュージカルで作曲を担当したいずみたくと出会ったことも、やなせの人生にとって大きな財産となった。二人は、やがて月に1曲ずつ、誰もが歌える歌を作り続けることとなる。

（つづく）

