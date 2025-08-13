１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．１７ドル（－０．７９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９９．０ドル（－５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７８９．９セント（＋２３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０５．００セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７１．５０セント（－１３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１１．７５セント（＋２２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．３６（－０．３３）
出所：MINKABU PRESS
