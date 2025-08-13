“アレン様”ことタレントで美容家のアレン（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで訪問した現地で偶然会った人気芸人とのツーショットを披露した。

「南海キャンディーズの山ちゃんと」と記し、「ぃゎゅる、【高知よさこぃ祭り】にて、プラィベェートンで バッタリ 山ちゃんとは、フジテレビのアウトの特番の収録以来ぶりザマした…！！」とフジテレビ「アウト×デラック」で共演していた山里亮太とバッタリ会ったことを報告した。

「※ヮタクシはこの直前、数万円もの雲丹の丼ブリァをむしゃぶ食ってウォリ、唇にベッタリ海苔がへばり付ぃたまま、写真撮影に挑みましたょ」とツーショットを投稿した。

「ヮタクシも山ちゃんもぉ互ぃ、高知のことが、ダィスキですョッ………」とつづった。

とはいえ「※ですがヮタクシは、高知県出身との噂には頑なに口を閉ざし、真実を語る事はござぃませんょ。複数回聞かれた婆合には、声を荒げ、思ゎず怒鳴り付ける事さぇ 聞いていぃ事と、悪い事がぁるといぅ事、分からせてゃる事態になりますょ」と記した。

ハッシュタグで「#アレン様」「#よさこい」「#高知県」「#お祭り」「#よさこい祭り」「#アレン様大先生に逆らった者が地獄へ堕ちてゆくのを私はこの目で見た感じた思い知った」と添えた。

この投稿に、ファンからは「お2人のショット 素晴らしい過ぎです」「超豪華ツーショット」「アレン様は高知の裏大使」などのコメントを寄せている。