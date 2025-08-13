１２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４８３ドル高 ＣＰＩ通過し買い安心感 １２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４８３ドル高 ＣＰＩ通過し買い安心感

１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８３．５２ドル高の４万４４５８．６１ドルと反発した。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比で２．７％上昇となり、伸び率は市場予想を下回った。食品とエネルギーを除いたベースでは同３．１％上昇と市場予想を上回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による９月の利下げ路線は不変との見方から、買い安心感が広がった。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が買われ、インテル＜INTC＞が大幅高。チポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞とサークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が堅調に推移し、オクロ＜OKLO＞とヘインズブランズ＜HBI＞が急伸した。半面、マクドナルド＜MCD＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が冴えない展開だった。



ナスダック総合株価指数は２９６．５０ポイント高の２万１６８１．９０と反発した。メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を上げ、ブロードコム＜AVGO＞やテキサス・インスツルメンツ＜TXN＞が頑強。パロ・アルト・ネットワークス＜PANW＞やＮＸＰセミコンダクターズ＜NXPI＞が高く、パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が大きく水準を切り上げた。一方、セラニーズ＜CE＞とパブマティック＜PUBM＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS