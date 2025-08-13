神村学園エース・倉中悠駕に注目

8月2日に幕を閉じたインターハイ男子サッカー。

昨年度から5年間、福島県での固定開催となったこの大会は、全国の予選を突破した51校が激しい戦いを演じた末に、神村学園と大津がファイナリストとなった。決勝は激闘の末に2-2からのPK戦で神村学園に軍配が上がった。

昨年度のインターハイ決勝で昌平に延長戦の末に2-3で敗れ涙を飲んでから１年。同じ場所で初の栄冠を手にした神村学園のキーマンたちの物語を紹介していく。

最終回の第５回は最前線に君臨をしたエースストライカー・倉中悠駕について。181cmのサイズを誇り、多彩な能力を持つ1.5列目の飛び出しを引き出すポストプレーと、抜群のシュートセンスを誇るストライカーの矜恃とは。

◇ ◇ ◇

「最前線で起点となることを意識しています。1.5列目以降には前に飛び出して仕事ができる選手が多いので、自分がどれだけボールを収められるかはいつもこだわっています。でも、やっぱりFWなのでチームを勝利に導くゴールは貪欲に狙っています」

今大会では５試合すべてにスタメン、4試合でフル出場を果たした。身体を張ったポストプレーと豊富な運動量と抜群のスプリント力を生かして、前線からの守備と相手DFラインとの駆け引きで存在感を放った。

「自分が立っているところのスペースを、タイミングを見計らって、相手を釣り出すような動きをして空けて、そこに仲間が前向きに入ってくることは意識しました」

彼が相手CBを牽制して、横にスライドをさせて中央を空けたり、サイドまで流れてボールを受けて、両サイドバックのオーバーラップやインナーラップ、徳村楓大と日郄元の飛び出しを引き出したりしたことで、攻撃は活性化された。

5試合でチームが挙げたゴールは10。全試合得点をマークした。だが、ゴールは初戦の帝京戦の3点目のゴールの1つのみで終わった。

「なかなかゴールが決められなくて、大津との決勝ではなんとかしたいと焦ってしまってチャンスを決めきれなかった。不甲斐ないと感じました」

決勝で倉中は3本のシュートを放った。中には惜しいシュートもあったが、ゴールにはつながらなかった。初優勝と歴史を塗り替え、前述したとおり貢献度は高かったが、納得のいく夏とはいかなかった。

「もちろん今年に入って成長した部分を見せることはできましたが、もっとやれたと思います。これからJクラブの練習に参加をするので、そこで内定を掴むだけではなく、もっと自分を磨いて、プレミアリーグWEST後期、選手権ではより成長した自分を見せたいと思います」

九州中の強豪校から声がかかり神村学園を選択

２年半前、彼は宮崎県の日南市立吾田中学校から名門・神村学園にやってきた。中学時代は日章学園中学、宮崎日大中学の私立２強の壁を打ち破れず、全国大会に出場できなかった。それでも身体能力が高く、スピードに秀でた天然素材のストライカーには県内の強豪校だけでなく、神村学園を含む九州中の強豪校から声がかかった。

「神村学園はみんなテクニックがあって、ボールをつなぐ中でも、シンプルに裏を狙ったり、縦パスを積極的に入れてくるサッカーをするので、自分のポストプレーや裏抜けが生きるし、かつ足元の技術も身につけられると思った」と、全国的にも強豪である神村学園中出身の選手が多数占めるチームに、宮崎の中体連から挑むことを決めた。

最初はレベルの高さと、中学からチームのスタイルが浸透している内進生との差に戸惑ったが、中学時代から続けている筋トレと、培ってきた本能、日々の練習から学ぶ姿勢を持ち続けたことで徐々に頭角を現していった。

昨年度のプレミアWESTでは28番を背負って4試合に出場。準優勝したインターハイはメンバー外だったが、今年は9番と最前線を託され、プロ注目のストライカーまで成長を遂げた。

「中学時代を振り返ると、礼儀などクラブチームでは体感できないことをしっかりと学べましたし、僕のスタイルであるガムシャラにやる、本能的にやることを磨くことができた3年間でした。神村でより技術的な成長を実感しているからこそ、もう一度中学時代の気持ちを忘れないで、よりレベルアップをしていきたいと思います」

原点を思い出して、エースストライカーとしての責務を再認識しながら、さらなるスケールアップを誓う。洗練されてきた天然素材のこれからが非常に楽しみだ。（FOOTBALL ZONE編集部）