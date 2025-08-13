広島のドラフト５位・菊地ハルン投手（１８）＝千葉学芸高＝が、大きな成長曲線を描こうとしている。７月上旬のシート打撃で自己最速を更新する１５３キロを計測。身長２メートル、体重１１５キロという日本人離れしたスケールの持ち主がプロの舞台で経験を積んでいく。

“メジャー級”の体には無限の可能性が秘められている。高卒１年目の菊地が２軍で順調に成長中。「球速もそうなんですけど、力を入れなくても球が走るようになったのは自分の中ですごく手応えがあります」と笑顔で話した。

高校時代の最速は１４９キロだったが、７月上旬のシート打撃で自己最速を更新する１５３キロを計測。プロ入り後、これまで取り組んでいなかった体幹トレーニングや、上半身のウエートレーニングに着手したことが功を奏した。「体の使い方を覚えたというか、球に対してスムーズに力が伝わっている。施設が整っているので、そこは大きいのかなと思います」と、恵まれた環境でめきめきと成長している。

ウエスタンでは７試合に登板し、０勝０敗、防御率３・８６（１１日現在）。試合でも直球は１５０キロ超えを計測しており、「試合で投げるのは楽しい。もっと投げるチャンスがほしい」と貪欲な姿勢も魅力の一つだ。

小林３軍投手コーチからの「縮こまるな」という言葉を常に意識している１８歳。「スタミナや制球力はまだまだ。まずは直球を磨いていってから、変化球を練習して三振が奪える投手になりたい。どんどん経験を積んでいきたいです」。未来を見据える若き剛腕が、恵まれた環境と努力を武器に一歩ずつ成長を遂げていく。

◆菊地ハルン（きくち・はるん） ２００７年１月２１日生まれ、１８歳。千葉県出身。２００センチ、１１５キロ。右投げ右打ち、投手。市川八中（佐倉シニア）、千葉学芸高を経て２４年度ドラフト５位で広島に入団。父はパキスタン人。「ハルン」という名前はパキスタンの王様の名前に由来。靴のサイズは３１センチ。