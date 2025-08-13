西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

牡羊座

コスメポーチの中身を見直すと美容運がアップ。お気に入りアイテムの整理が自分磨きの意欲を高めてくれます。

牡牛座

好きなカフェで読書タイムを過ごすとツキがアップ。心地良い空間での学びが新しい発見をもたらしてくれそう。

双子座

友達とのLINEやりとりが人間関係運を活性化。何気ない会話から思わぬ良いニュースが届くかもしれません。

蟹座

お気に入りのマグカップでティータイムを楽しんでみましょう。温かい飲み物が疲れを癒やしてくれるはず。

獅子座

セルフのネイルアートに挑戦してみましょう。指先のおしゃれが自己表現の楽しさを教えてくれそうです。

乙女座

デスク周りの整理整頓が仕事運をアップ。スッキリした環境が集中力の向上をサポートしてくれるでしょう。

天秤座

お花を買って部屋に飾ると恋愛運がアップ。自然の美しさが心に優雅さをもたらしてくれるかもしれません。

蠍座

日記やブログを始めるといいことがありそう。文字で気持ちを整理することで心もスッキリしてくれるでしょう。

射手座

新しいレシピに挑戦するとツキがアップするでしょう。料理の工夫が日常に小さな楽しみを運んでくれそう。

山羊座

スマホの写真整理が社交運を活性化。過去の楽しい瞬間が現在の気持ちを明るくしてくれるでしょう。

水瓶座

YouTubeで新しいことを学ぶと発見の多い日になるでしょう。興味のある分野の動画が視野を広げてくれそうです。

魚座

アロマキャンドルを灯すと癒しが最大化される予感です。香りと炎が心の疲れを優しく取り除いてくれるでしょう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな