拘束された金建希（キム・ゴンヒ）氏は当初、夫の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が収監された京畿道儀旺（キョンギド・ウィワン）のソウル拘置所で拘束令状審査の結果を待ち、ここに収監される可能性が高かった。しかしソウル拘置所側の要請を受け、ソウル南部拘置所の拘引被疑者待機室で令状審査の結果を待ち、同拘置所に留まることになった。ソウル拘置所とは１６キロほど離れている。

ソウル南部拘置所は２０１１年１０月に竣工した。老朽化問題などがあったソウル九老区高尺洞（クログ・コチョクトン）の永登浦（ヨンドゥンポ）拘置所が九老区天旺洞（チョンワンドン）に移転した。現在２０１７年にソウル松坡区文井洞（ソンパグ・ムンジョンドン）に移ったソウル東部拘置所を除いて、ソウル・京畿一帯で最も最近建てられた施設だ。１６００人収容規模で、最先端５段階監視・感知体系、太陽光と地熱を利用した冷暖房設備を備えている。１９８７年に建設されたソウル拘置所と比べて施設が良いため「拘置所界のホテル」と呼ばれる。

金氏は１３日に女性収容者棟の独房に移る。精密身体検査を受けて未決囚専用の収容服に着替えた後、収容番号が書かれたカードを持ってマグショットを撮影しなければならない。独房の面積は６．５６平方メートル（約１．９坪）でソウル拘置所よりやや広いという。

独房の内部には折り畳み式マットレスと毛布、物置台、テレビ、１人用の机兼テーブル、洗面台、トイレなどがある。食事は一日３食、スープを含む１食３種類のおかずが付いて提供される。一日１時間の運動時間が与えられる。

「国政壟断」事件の崔順実（チェ・スンシル）氏（チェ・ソウォンに改名）や子女の入試不正などで拘束された鄭慶心（チョン・ギョンシム）元東洋大教授（者国元祖国革新党代表の妻）がいたところだ。秘書への性的暴行容疑で懲役刑を言い渡された安熙正（アン・ヒジョン）元忠清南道知事もここに収監された。