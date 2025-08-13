コージーコーナー『シャインマスカットフェア』全7品を発売、ショートケーキ･タルト･ミルクレープなど登場

銀座コージーコーナーは8月15日から、全国の生ケーキ取扱店で『シャインマスカットフェア』を開催する。

旬のシャインマスカットを使ったショートケーキやタルトなど全7品を発売。販売終了時期は商品によって異なる。

銀座コージーコーナー『シャインマスカットフェア』商品の一例

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

『シャインマスカットフェア』の販売商品は以下の通り。

〈1〉コージープリンセス シャインマスカット(734円)

〈2〉贅沢シャインマスカットショート(734円)

〈3〉シャインマスカットショート(604円)

〈4〉ミルクレープ シャインマスカット&白桃(691円)

〈5〉シャインマスカットと白桃のタルト(702円)

〈6〉シャインマスカットのデコレーション 4号(3,132円)

〈7〉ミルクレープ シャインマスカット&白桃 6.5号(5,961円)

シャインマスカットは、ジューシーな果肉と、上品な甘みや香りが特徴の旬の果実。種がなく皮ごと食べられる食べやすさも特徴で、子どもから大人まで幅広い層に人気であることから、コージーコーナーでは2025年も『シャインマスカットフェア』を開催する。毎年人気の「シャインマスカットショート」のほか、白桃と組み合わせたタルトやミルクレープ、記念日などのお祝いシーンに向く華やかなホールケーキを取りそろえる。

◆コージープリンセス(シャインマスカット)

1人用サイズのプチデコレーションケーキ。ふんわりしたスポンジでマスカットクリームを挟んでいる。上面にはヨーグルト風味クリームを絞り、シャインマスカットなどを飾った。販売期間は11月24日頃まで。

コージーコーナー「コージープリンセス シャインマスカット」

◆贅沢シャインマスカットショート

スポンジでクリームとシャインマスカットを挟んだショートケーキ。上面にもシャインマスカットをトッピングしている。販売期間は10月16日頃まで。

コージーコーナー「贅沢シャインマスカットショート」

◆シャインマスカットショート

マスカット風味スポンジで、マスカットゼリー入りのヨーグルト風味クリームを挟んだショートケーキ。上面にシャインマスカットを飾った(上面仕様は変更になる場合がある)。販売期間は12月21日頃まで。

コージーコーナー「シャインマスカットショート」

◆ミルクレープ(シャインマスカット&白桃)

風味豊かに焼き上げた9枚のクレープと、マスカルポーネを使ったクリームを重ねた。上面にはシャインマスカットをトッピングし、果実によるみずみずしく爽やかなミルクレープに仕上げている。販売期間は9月18日頃まで。

コージーコーナー「ミルクレープ シャインマスカット&白桃」

◆シャインマスカットと白桃のタルト

香ばしいタルト生地に、ピーチ風味クリーム(ピーチゼリー入り)とカスタードを重ねた。上面には、白桃入りのピーチゼリーと、シャインマスカットを飾った。販売期間は9月18日頃まで。

コージーコーナー「シャインマスカットと白桃のタルト」

◆シャインマスカットのデコレーション 4号

直径12cm(3〜4人分)のデコレーションケーキ。マスカット風味スポンジで、ヨーグルト風味クリーム(マスカットゼリー入り)を挟んでいる。上面には、シャインマスカットを満開の花のように飾って華やかに仕上げた。販売期間は10月31日頃まで。

コージーコーナー「シャインマスカットのデコレーション 4号」

◆ミルクレープ シャインマスカット&白桃 6.5号

直径19.5cm(8〜10人分)のホールタイプのミルクレープ。9枚のクレープ生地と、マスカルポーネを使ったクリームを重ねている。上面には、シャインマスカットと白桃をトッピングした。販売期間は9月18日頃まで。

コージーコーナー「ミルクレープ シャインマスカット&白桃 6.5号」

『シャインマスカットフェア』各商品は、次の地域や県には生ケーキ取扱店がないため販売しない。販売対象外＝北海道、九州地方、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県。

