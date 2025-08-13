夏に行きたい「愛知県の穴場秘境」ランキング！ 2位「段戸裏谷原生林（きららの森）」、では1位は？
愛知には、人が少なく涼しい清流や原生林に包まれた秘境が点在しています。歩くだけで心が洗われるような自然との一体感は、夏のお出かけにぴったりです。
All About ニュース編集部は7月24〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に「夏に行きたい穴場秘境（中部地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「夏に行きたい愛知県の穴場秘境」ランキングを紹介します！
樹齢200年の巨木をはじめ、野鳥や湿原動物などが生息する自然の宝庫。標高900mの高地にあり、ウオーキングやバードウオッチングが楽しめます。
回答者からは「涼しい森だから」（30代男性／群馬県）、「心が洗われそうだから」（30代女性／大阪府）、「樹齢200年以上のブナの巨木が立ち並ぶ景色を見たい」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
山域には洞窟が点在しており、中でも高さ12m・幅18mの乳岩洞窟は圧巻の巨大さ。起伏に富んだ景観が連続するハイキングコースとして親しまれています。
回答コメントでは「道中で見られる美しい川の流れや音、自然豊かな場所に行きたいから」（20代男性／京都府）、「岩と川の自然美がダイナミック」（30代女性／秋田県）、「最近流行っていてSNSで夏に行っている人をよく見るが、とても楽しそうなので夏に行ってみたい」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
