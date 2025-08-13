「顔面国宝すぎて」人気YouTuber、イケメンな横顔に大反響！ 「すみませんこの俳優の方誰ですか？」
5人組YouTuber・コムドットのやまとさんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンな横顔を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】コムドット・やまとのイケメンな横顔
ファンからは「横顔美しすぎる」「イケメンが滲み出してるのよねぇ」「すみませんこの俳優の方誰ですか？」「全国民がやまとくんに惚れてるね」「ハーバード大学から顔面推薦来るんじゃない？笑」など、歓喜の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ハーバード大学から顔面推薦来るんじゃない？笑」やまとさんは「顔面国宝すぎて笑えてくるわ」とつづり、1枚の写真を投稿。かっこいい横顔が際立った姿を公開しました。
「なんだこれおい、かっこよすぎだろ」9日の投稿でもソロショットを公開したやまとさん。ファンからは「なんだこれおい、かっこよすぎだろ」「かっこいすぎるって」といった称賛の声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
