5人組YouTuber・コムドットのやまとさんは8月12日、自身のXを更新。イケメンな横顔を披露しました。（サムネイル画像出典：やまとさん公式Xより）

5人組YouTuber・コムドットのやまとさんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンな横顔を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】コムドット・やまとのイケメンな横顔

「ハーバード大学から顔面推薦来るんじゃない？笑」

やまとさんは「顔面国宝すぎて笑えてくるわ」とつづり、1枚の写真を投稿。かっこいい横顔が際立った姿を公開しました。

ファンからは「横顔美しすぎる」「イケメンが滲み出してるのよねぇ」「すみませんこの俳優の方誰ですか？」「全国民がやまとくんに惚れてるね」「ハーバード大学から顔面推薦来るんじゃない？笑」など、歓喜の声が寄せられました。

「なんだこれおい、かっこよすぎだろ」

9日の投稿でもソロショットを公開したやまとさん。ファンからは「なんだこれおい、かっこよすぎだろ」「かっこいすぎるって」といった称賛の声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)