「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

アクシデントに見舞われても心は折れない。額に汗を垂らしながら、広島・床田寛樹投手が７回５安打２失点で６月２１日以来の８勝目。「（４四球で）四球が多かったし、ストライクを取るのに苦労していたので本当、助けてくれた」と攻撃陣に感謝した。

三回２死一、三塁で前川に投手強襲の適時内野安打。この打球が左太ももを直撃し、ベンチに下がって治療を受けた。嫌な空気が漂っても本人だけは違った。「僕は、ああいうので代わる気はない。骨が折れてなければ大丈夫ですよ」と、あっけらかんと無事を強調。その後、満塁で木浪に押し出し四球を与えるも、四回以降は無失点投球を続けた。

立ち直った裏にあったのは、気持ちの持ちように加えた変化。「頑張るのをやめた。最初は頑張り過ぎて制御し切れないところがあった。途中から緩く投げたり強く投げたり、メリハリを付けながら」。調子が良かった分、他の変化球がコントロールできなかったという。真剣勝負に身を投じながら、絶妙な力配分で役割を果たすところに左腕のすごさがある。

それと同時に持ち前の器用さも活用した。１０日の残留練習中「ちょっと投げてみようかな」と試したナックルカーブを、点差が開いた試合後半に選択した場面もあった。六回２死では、その球種で植田を遊ゴロに料理。「バリ良かったです。点を取ってくれたからこそ試せた」と味方の奮起も自身に好転した。

今季４度目で、大竹との投げ合いに初勝利。自身の阪神戦の連敗も４で止めた。左のエースがここから再加速していく。