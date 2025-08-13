【名前占い】億万長者になる女性の名前は？

3位：頭文字が「か行」の女性…… 気前良く使うことで金運の波に乗る



あなたはお金に対して、「使ってこそ戻ってくる」というという信念を持っているかもしれません。誰に対してもケチケチせずドーンと使う姿勢は、周囲の人達から好感を持たれているでしょう。その懐の広さにほれ込まれ、パトロンから寵愛されることも少なくありません。そして億万長者への道を歩むように……。しかし、人を良く見定めるのは大切。大盤振る舞いするのも良いのですが、使うべきタイミングや機会をキチンと見極めることも忘れずに。中でも億万長者になる女性の名前は、琴音、心、琴美など「こ」のつく名前。

2位：頭文字が「さ行」の女性…… 数字に強い才能を活かし財テクで稼ぐ



経済観念がしっかりしているあなた。数字にかなり強く、財テクで相当の実績を残すでしょう。こまかくデータを集めて分析しますが、実際は直感に従って賭けるタイプ。ヒラメキで大勝ちをすることもありますが、危機管理能力が高いので、ムダ遣いの一歩手前でブレーキをかけられる理性も持ち合わせています。お金にはわりと細かくて、コツコツと貯める方かもしれません。でも、持ち前の勘の良さで億万長者も夢ではないかも。中でも億万長者になる女性の名前は、詩織、志乃、志穂など「し」のつく名前。

1位：頭文字が「あ行」の女性…… 人の力を借りて億万長者に



あなたのお金の稼ぎ方は、人間関係の繋がりからやってくることが多いでしょう。自分でコツコツ稼いでいくよりも、人と協力して大きなビジネスを成し遂げるのがあなたのスタイル。もちろん、それは人を惹きつける魅力を持っているあなただからこそできること。ただし、思いつきのまま誰にでもいい顔をしないことが大切です。人の心に配慮しながら堅実なビジネスを展開することも大事。そうすればきっと億万長者も夢ではありません。中でも億万長者になる女性の名前は、海、宇多、麗（うらら）など「う」のつく名前。

億万長者に近づくためのアドバイス