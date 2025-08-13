「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

超気持ちいい！！広島が天敵の阪神・大竹から７点を奪い、五回途中でＫＯした。左腕にマツダスタジアムで９連敗していた中でエレフリス・モンテロ内野手（２６）が値千金の逆転６号３ランを放ち、本拠地での阪神戦の連敗も６で止まった。先発・床田が７回５安打２失点で８勝目。４位に再浮上し、３位・ＤｅＮＡとは１差に接近。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−失点直後に末包、モンテロの中軸が打った。

「そうやね。しっかりとランナーをかえしてくれて、なんか、本当（点を）とられた後だったので、非常に大きかったです」

−ゲームとしても中押し、ダメ押しができた。

「うん。いい攻撃だったと思います。本当に、本当にみんないいスイングだった」

−支配下を勝ち取った前川、辻の２人も活躍。

「誠太もよく打ったし、最後、辻もよく抑えたと思うし。なんか、全員でいい野球ができたのかなと思うし、また満員のファンの方々の前で、喜んでくれたんじゃないかなと思います」

−床田はアクシデントもあったが踏ん張った。

「序盤から球数がちょっと多かったので、どうなるかなと思って見ていたけど、アクシデントもあったりしてね。そこはさすが、粘ってゲームを作ってくれたと思います。ナイスピッチングでした」

−中崎はベンチを外れたが。

「まだ腫れがあるからもうちょっと様子を見て。ただ、今日検査に行って、骨に異常はなかったのでそこはホッとしています」