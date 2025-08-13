文部科学省は、病気や家族の看病などで教員の欠員が一時的に生じた公立学校に、元教員らを短期派遣する仕組みづくりに乗り出す。

関連経費を２０２６年度予算案の概算要求に盛り込み、２か所程度の教育委員会を対象にモデル事業を実施。課題などを検証後、全国に拡大する方針だ。

新たな仕組みでは、学校での短期間の勤務に応じられる元教員や教員免許を持つ塾講師らを、教委が事前にリスト化。急病や研修への参加などで教員が休む際、学校からの求めに応じて元教員らを派遣し、授業や校務を担ってもらう。現在、急な病欠などの場合は、同僚が授業を肩代わりしたり、自習にしたりして対応しており、教員の業務負担増につながっていた。

一方、産休や育休などで長期間休む場合は、年度末まで代わりを務める臨時講師が学校に配置されるのが一般的だ。文科省は多忙化する学校現場をサポートするため、勤務期間の設定をより柔軟にすることで、短期の欠員を埋められるようにする考えだ。

文科省が参考にするのは、英国の「サプライティーチャー」という制度だ。学校が所属教員から病欠などで「出勤できない」と連絡を受けた際、契約を結ぶ民間会社に依頼して、出勤時間までに代替教員の派遣が受けられる。文科省はこの制度の「日本版」の構築を目指す。