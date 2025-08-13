この夏、女性が本当に行きたいスポット８パターン
開放的な気分に包まれるこの季節。デートやレジャーを存分に楽しみたい！と思っている女性は多いことでしょう。男性としても休日の計画に頭を悩ますところですが、どうせなら女性が心から喜んでくれるような場所に連れて行ってあげたいですよね。そこで今回、この夏、女性が本当に行きたいと思っているスポットをリサーチ。果たして、女性の心の内はどのようになっているのでしょう？
【１】キレイでうっとりするような花火大会
花火大会は夏の定番イベントとして、今なお根強い人気を誇っているようです。とはいえ、規模は大会によってまちまち。人気の花火大会はなかなかいい場所で見ることができないので、「いつか大きな大会を訪れて、うっとりするようなキレイな花火を見たい！」と願っている女性は少なくないようです。頑張って人気の花火大会の場所取りをすると、女性のあなたを見る目が変わるかもしれません。
【２】大人がはしゃげるレジャー型プール
敢えて人ごみに行くという選択です。本来なら、女性はゆっくりできそうなところを希望しますが、「ときに子どものように思い切って遊びたい！」という気持ちを爆発させることもあります。その場合、友達同士で大型プールに遊びに行ってストレスを発散させることが多いようですが、男性が誘ってもまったく問題ないでしょう。ロマンチックな場所でもないので女性からは誘ってこないでしょうから、むしろ男性から声をかけてあげると思いのほか喜ばれるかもしれません。
【３】ＢＢＱができるキャンプ場
そもそも男性に、休日のレジャー候補として「キャンプ」が入っている人が多くないため、連れて行ってもらいたいと思いながらもそれが実現していない女性が多いようです。とはいえ、女性は本格的なものではなく、家族で行くようなライトなキャンプを望んでいるので、男性側も経験がなくてもそれほど尻込みする必要はなさそうです。経験のない人は、無理してリードしようとせず、女性と協力し合いながら準備を進めて行くような心構えで問題ないでしょう。
【４】波の音が心地よく響く夜の海
海に行くなら、静けさの漂う夜が望ましい、という意見もあるようです。ただし、あまり夜更けに行っても、真っ暗で落ち着くどころか女性はコワい思いをしてしまうので、訪れる時間には注意が必要です。最もよい頃合いは１９?２１時くらいでしょうか。花火をやっている人がちらほらいて、少人数でビーチをシェアしているような時間が、夏の海辺で雰囲気に浸るのにベストなタイミングかもしれません。
【５】クーラーのきいた心地よい水族館
海には行きたいけど、暑いのはイヤ、という願望のいいとこ取りをしたスポットです。このような発想は若干妥協しているようにも響くので、男性側から誘いづらいところもありますが、案外女性ウケはいいようです。とはいえ、海や花火大会のように、?夏になったら毎回行きたいという場所?ではなさそうなので、いろいろデートを重ねる中で、たまに変化球的に交ぜるくらいがちょうどいいのかもしれません。
【６】大きな観覧車がある公園
遊園地ではなく、公園というのがポイントです。これまでの選択肢にも共通するように、女性は極力混雑した場所を避けたいけど、人気スポットにある定番の遊びはやりたい、というのが基本的な願望のようです。なので、大きな観覧車のある静かな公園などは、非常に理想的な空間といえるでしょう。唯一の懸念点は、遊園地と違って、観覧車に乗った後に行き場に困ってしまう可能性があることです。デート前はそのようなケースも想定して、近場に面白そうなスポットがないかリサーチしておきましょう。
【７】浴衣と甚平を着て行くお祭り
お祭りも夏から秋にかけての風物詩として、女性の心をガッチリ捉えています。ここで女性が求めているのは、青春を再び楽しむようなノスタルジックなひと時。浴衣と甚平は二人のテンションを１０代に引き戻すので、着用するとグッと雰囲気が増します。その格好で一緒にワタアメや焼きそばを食べながら、子どものころの話などすれば、バッチリでないでしょうか。逆に、仕事の話や雰囲気が重くなるような話題は、女性が我に返ってしまう可能性があるので控えましょう。
【８】海が広がる開放的なビーチ
海水浴も、夏のイベントとして外せないようです。ただし、ビーチならどこでもいいわけではない様子。彼女らの希望は可能な限り人ごみが少なく、海が透き通るような海。つまりは南国のリゾート地のような場所です。混雑しっぱなしのビーチもナシではないようですが、どうしても行きたいかというと、そうでもない、というのが女性の本音のようです。
女性の本音、いかがでしたか？すべてを通してみると、ベタなスポットや遊びをあまり混雑していない状況で楽しみたい、という共通点が見えてきました。みなさんはこの夏女性を誘う場所は決まりましたか？ご意見お待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
