パパに大切に抱きかかえられた娘→10年後…親子の成長記録に 533 万回再生「結婚式のムービー見てる気持ちに」「パパ、全然変わらない」
小さな手を握って歩いていた幼少期から、背丈も伸び表情もぐっと大人びた現在まで、子どもの10年の変化は驚くほど大きい。Aiさんが投稿した父と娘の10年間の成長記録を収めた動画は533万回再生され、「結婚式のムービー見てる気持ちになった」「お父さん、イケメンすぎ」「やっぱり似てくるものだね」と多くのコメントが寄せられた。動画を作成した背景や一番思い入れのある写真について投稿者・Aiさんに話を聞いた。
【動画カット】同じポーズを再現していて「泣けてくる…」娘とパパの10年後の姿は？
生まれたばかりの写真からご飯を食べている写真、テーマパークに行った写真など、動画には10年間のさまざまな日常が記録されている。「どの写真にも思い入れがあり、写真を見ただけでその時の会話や風景が思い出されるのでどれが一番かは決めにくいです」というAiさん。
「1番目の写真は2週間検診の時で、1番最後の写真はこの動画を撮る少し前の写真です。ずっとパパが大好きで寝室まで抱っこやおんぶで『連れていって〜』というのが我が家のほのぼの日常です」
その中でも、10年間で一番印象に残っている出来事は生まれた日だという。
「すごく親バカですが、私はこんなに可愛い子を産んでしまったのかと思いました（笑）。 父の方は嬉し泣きをしていたのが印象的です。息子の時はあっという間に産まれたのでぽかんとしていたのもまた印象的でした」
この動画を見た娘さんは、「パパ、全然変わらない」と言っていたという。動画にも「お兄さんかと思った」「パパずっとイケメン」とお父さんの若さに関するコメントが多く寄せられていた。
「子どもたちが大きくなるに連れて個々の予定が増えてきて、日常風景の写真や動画が少なくなってきたので、これから先も少しでも多く残して行きたいなと思います」
生まれたばかりの写真からご飯を食べている写真、テーマパークに行った写真など、動画には10年間のさまざまな日常が記録されている。「どの写真にも思い入れがあり、写真を見ただけでその時の会話や風景が思い出されるのでどれが一番かは決めにくいです」というAiさん。
「1番目の写真は2週間検診の時で、1番最後の写真はこの動画を撮る少し前の写真です。ずっとパパが大好きで寝室まで抱っこやおんぶで『連れていって〜』というのが我が家のほのぼの日常です」
その中でも、10年間で一番印象に残っている出来事は生まれた日だという。
「すごく親バカですが、私はこんなに可愛い子を産んでしまったのかと思いました（笑）。 父の方は嬉し泣きをしていたのが印象的です。息子の時はあっという間に産まれたのでぽかんとしていたのもまた印象的でした」
この動画を見た娘さんは、「パパ、全然変わらない」と言っていたという。動画にも「お兄さんかと思った」「パパずっとイケメン」とお父さんの若さに関するコメントが多く寄せられていた。
「子どもたちが大きくなるに連れて個々の予定が増えてきて、日常風景の写真や動画が少なくなってきたので、これから先も少しでも多く残して行きたいなと思います」