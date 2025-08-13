花をまとうバッグにきゅん♡Maison de FLEURの特別イベント

2025年8月7日（木）より、Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）では、花をテーマにした特別なイベント「Maison de FLEURの日」を初開催。限定コレクション「JOUR des FLEUR」の発売や、先着プレゼント、壁紙配布、Instagramキャンペーンなど、華やかで心ときめくコンテンツが盛りだくさん。花に込めた想いとともに、日常に彩りを添える素敵なアイテムと出会えるチャンスです♡

花モチーフが主役の新作バッグたち

花を意味する“FLEUR”をブランド名に持つMaison de FLEURは、8月（は）7日（な）にちなんだ「Maison de FLEURの日」を開催。

限定コレクション「JOUR des FLEUR」では、異なる技法で花を表現したバッグ全7型が登場します。

日比谷花壇コラボ ゴブランスクエアトート／日比谷花壇コラボ ゴブランショルダー

左 価格：13,200円／右 価格：12,100円

まず注目は、日比谷花壇監修のコラボアイテム。バラとアジサイをモチーフにしたデザインを、フランスのゴブラン織りメーカー「ART DE LYS」の上質なテキスタイルで仕立てた特別なバッグです。

ローズショルダーバッグ

価格：11,000円

続いて、華やかなローズモチーフのショルダーバッグが登場。カラーはPinkとIvoryの2色。

フラワーガーデンプリント2Wayスクエアトート／フラワーガーデンプリントスクエアトート

左 価格：：9,900円／右 価格： 11,000円

さらに、可憐な小花とリボンが描かれたオリジナルプリントのバッグシリーズは、キルティング仕様がフェミニンな印象。どれも季節の装いにぴったりな、花の記憶を閉じ込めた一品です。

カラー：Pink/Black

フラワーリボンプリントスクエアトートバッグ／フラワーリボンプリント2Wayボストンバッグ

左 価格：7,300円／右 価格：8,800円

カラー：Red/Lavender

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

Maison de FLEURの日限定特典もチェック♡

メッセージ「しおり」

壁紙

「Maison de FLEURの日」では、限定アイテムの販売だけでなく、各種特典も充実。

8月7日（木）より、全国の店舗で商品を購入すると、先着で手書きメッセージ入りのオリジナルしおりをプレゼント（数量限定）。

また、Maison de FLEUR公式LINEを登録すると、イベント限定デザインのスマートフォン用壁紙もプレゼントされます（配布期間：8月7日～8月17日）。

さらに、8月1日（金）～8月7日（木）の期間中、公式Instagramで「フォロー＆いいね」キャンペーンを実施。抽選で4名に「JOUR des FLEUR」シリーズが当たるチャンスも♪

心に残る“花の記憶”をMaison de FLEURで♡

“花”にまつわる想いを詰め込んだ「Maison de FLEURの日」は、アイテム選びからプレゼントまで、毎日に小さなときめきを添えてくれる特別なイベントです。

可憐で上品な花モチーフのバッグはもちろん、ブランドからの温かなメッセージにも心がふわっと癒されそう。

この夏は、Maison de FLEURと一緒に“花の記憶”をあなたのライフスタイルに添えてみませんか？