花をまとうバッグにきゅん♡Maison de FLEURの特別イベント
2025年8月7日（木）より、Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）では、花をテーマにした特別なイベント「Maison de FLEURの日」を初開催。限定コレクション「JOUR des FLEUR」の発売や、先着プレゼント、壁紙配布、Instagramキャンペーンなど、華やかで心ときめくコンテンツが盛りだくさん。花に込めた想いとともに、日常に彩りを添える素敵なアイテムと出会えるチャンスです♡
花モチーフが主役の新作バッグたち
花を意味する“FLEUR”をブランド名に持つMaison de FLEURは、8月（は）7日（な）にちなんだ「Maison de FLEURの日」を開催。
限定コレクション「JOUR des FLEUR」では、異なる技法で花を表現したバッグ全7型が登場します。
日比谷花壇コラボ ゴブランスクエアトート／日比谷花壇コラボ ゴブランショルダー
左 価格：13,200円／右 価格：12,100円
まず注目は、日比谷花壇監修のコラボアイテム。バラとアジサイをモチーフにしたデザインを、フランスのゴブラン織りメーカー「ART DE LYS」の上質なテキスタイルで仕立てた特別なバッグです。
ローズショルダーバッグ
価格：11,000円
続いて、華やかなローズモチーフのショルダーバッグが登場。カラーはPinkとIvoryの2色。
フラワーガーデンプリント2Wayスクエアトート／フラワーガーデンプリントスクエアトート
左 価格：：9,900円／右 価格： 11,000円
さらに、可憐な小花とリボンが描かれたオリジナルプリントのバッグシリーズは、キルティング仕様がフェミニンな印象。どれも季節の装いにぴったりな、花の記憶を閉じ込めた一品です。
カラー：Pink/Black
フラワーリボンプリントスクエアトートバッグ／フラワーリボンプリント2Wayボストンバッグ
左 価格：7,300円／右 価格：8,800円
カラー：Red/Lavender
ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度
Maison de FLEURの日限定特典もチェック♡
メッセージ「しおり」
壁紙
「Maison de FLEURの日」では、限定アイテムの販売だけでなく、各種特典も充実。
8月7日（木）より、全国の店舗で商品を購入すると、先着で手書きメッセージ入りのオリジナルしおりをプレゼント（数量限定）。
また、Maison de FLEUR公式LINEを登録すると、イベント限定デザインのスマートフォン用壁紙もプレゼントされます（配布期間：8月7日～8月17日）。
さらに、8月1日（金）～8月7日（木）の期間中、公式Instagramで「フォロー＆いいね」キャンペーンを実施。抽選で4名に「JOUR des FLEUR」シリーズが当たるチャンスも♪
心に残る“花の記憶”をMaison de FLEURで♡
“花”にまつわる想いを詰め込んだ「Maison de FLEURの日」は、アイテム選びからプレゼントまで、毎日に小さなときめきを添えてくれる特別なイベントです。
可憐で上品な花モチーフのバッグはもちろん、ブランドからの温かなメッセージにも心がふわっと癒されそう。
この夏は、Maison de FLEURと一緒に“花の記憶”をあなたのライフスタイルに添えてみませんか？