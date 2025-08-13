今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「見上げてごらん夜の星を」の第99回が8月14日に放送予定です。

【写真】いせたくやと話し合う嵩

＊以下8月14日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

たくや（大森元貴さん）と永輔（藤堂日向さん）の勢いに気圧され、嵩（北村匠海さん）は舞台美術の仕事を引き受けることに。

さっそく絵コンテを描き上げ、嵩が改めてイメージを尋ねると、永輔はイメージは嵩に一任すると言う。

愚痴りながらもせっせと描き上げる嵩に、のぶ（今田美桜さん）は楽しそうだと言ってそっと寄り添う。

本番初日の前日。通し稽古後に細かく修正を加えていく永輔に、戸惑うたくやたち。

彼らのやりとりに嵩は圧倒される。