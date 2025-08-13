『仮面ライダー鎧武』より「ジンバーレモンアームズ」がS.H.Figuartsに登場 - TAMASHII NATION 2025開催記念
バンダイスピリッツは、『仮面ライダー鎧武』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ」(13,750円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。
「仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ」が、アームズチェンジを備えた最新フォーマットで真骨彫製法シリーズに登場する。
「ジンバーレモンアームズ」の特徴である重装備のアームズ(鎧)を、紋様などのディテールまでこだわった細かい造形でリアルに再現。黒と銀を基調としたカラーリングも、金属感のある重厚な仕上がりとなっている。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。
(C)石森プロ・東映
