福島県白河市は、放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」に登場する江戸時代後期の白河藩主・松平定信を多面的に紹介する取り組みに力を入れている。

「寛政の改革」を主導して倹約や綱紀粛正に剛腕を振るったイメージが強いが、郷土の偉人で文化人であり、幕政・藩政で先駆的な政策をとったことへの理解を広めるのが狙いだ。

その一つが「松平定信を知るためのガイドブック」（Ｂ５変形判８０ページ、税込み１０００円）の作成だ。藩主になる前の定信が「天明の飢饉（ききん）」に際して米の確保や困窮者の救済に努めたことや、老中辞職後も藩内で農村復興、産業振興に手腕を発揮したことなどを紹介。読書家で書や絵画をたしなむなど文化的素養があったこと、カツオが好物だったとの逸話、庶民的な文芸、絵画にも関わりがあったことなども披露している。

執筆・編集したのは市歴史民俗資料館の内野豊大副館長と小野英二専門学芸員で、昨年秋に企画して約半年間かけて刊行した。小峰城歴史館と同資料館で販売している。内野副館長は「教科書では、定信は老中として『寛政の改革』を進めた後に失脚――と記されているだけだが、それは定信の生涯の中で６年間ほどのこと。人物像だけでなく、行った施策の背景や理由なども分かりやすく書き込んだ」と話す。

「白河藩主・松平定信公を学ぶ」と題した小学生向けの出前授業も進めている。市教育委員会の益子朗・指導主事が９月上旬までに市立小学校全１３校を巡回し、低学年、中学年、高学年別に授業を行う。低学年では南湖公園や小峰城との関わりから説き起こし、関連事項を調べる発展的学習につなげるなど、小学生のうちから定信の人物像に触れる機会をつくる。

中学校で社会科教諭を務めた益子さんは「定信が教科書に登場するのは中学以降。（出前講座では）高学年の児童が『名前だけは知っていた』という程度だったが、反応は良い」と話している。