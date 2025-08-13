家庭訪問に行ったのに家にいない!? 先生が外国人生徒の家を訪問するときの苦労／となりの席は外国人
世界の国々から、海を隔てて存在する日本。日本人にとっては当たり前の習慣や文化でも、外国の方からすると珍しいと感じるものも多いようです。
【漫画】『となりの席は外国人』を第1回から読む
でも、言葉の壁も文化のギャップも、子供には関係なし!? 入学式にドレスで登校する親子、尿検査の紙コップを手に持って登校するツワモノ、家庭訪問で出てきた謎の紫の水、姓名判断により急きょ改名――。『となりの席は外国人』では、外国人児童が多い小学校で講師をしていた著者の実体験が4コマ漫画でコミカルに描かれています。
ギョーテンエピソード満載の小学校講師×外国人児童の予測不可能コミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『となりの席は外国人』（あらた真琴/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
■みえ先生の苦悩
■中国人の場合
■お土産
