今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第98話が13日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。それから7年の歳月が流れ−、いまだ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、いせたくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来る。2人は嵩にミュージカルの舞台美術を手がけてほしいという。自信がないと弱腰の嵩だったが、のぶに「たっすいがーはいかん」と背中を押され、翌日稽古場を訪ねる。

永六輔？ がモデルの六原永輔が登場。いせ役のミセス大森元貴の歌声もネットで話題となった。

X（旧ツイッター）には「お互いの秘密」「どうぞどうぞ」「アバン明けたら、7年後」「ムービーウォッチ蘭子」「エイスケの喋り方 そこまで模写しちゃうのか！」「話し方だけですぐ永六輔さんてわかるわ（笑）」「永六輔チャラい」「永六輔。なんか似てる」「うわーーー！話し方がホントに永六輔さんぽい！」「永六輔役の方、永六輔っぽくていいね、上手」「たくちゃん歌うま」「たくちゃん、歌ってるやん」「歌を披露するミセス」「たくちゃん！元貴が出ちゃってるよ笑笑」「今回はコント回w」「才能が才能を呼ぶのか」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。