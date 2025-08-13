◆米大リーグ ジャイアンツ―パドレス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１２日（日本時間１３日）、左投げでブルペン入りして投球練習する様子をＲ・ニーブラ投手コーチが自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に投稿し、ダルビッシュもリポストした。

これまでも体のバランスを整えることなどを目的として左投げでのキャッチボールを練習に取り入れることはあったダルビッシュ。変化球も投げ分けるほどだが、この日はブルペンで投球練習を行った。ＳＮＳに投稿された映像では力強いボールを投げ込み、ニーブラ投手コーチも「ダルビッシュ有の体のコントロールとバランスは特別だ。世代を代表する投手」と投稿した。

ダルビッシュは前日１１日（同１２日）の敵地・ジャイアンツ戦で６回８４球を投げて４安打１失点、６奪三振で今季２勝目（３敗）を挙げた。右肘の炎症などで出遅れ、７月７日（同８日）に今季初登板。同２４日（同２５日）までの４登板は０勝３敗と苦しんでいたが、腕の角度を下げるなどしてその後は３登板で２勝を挙げた。１０種類ほどとも言われる多彩な変化球を投げ分けるなど、球界屈指の器用な投手として知られている。