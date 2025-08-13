「爆笑問題」太田光と田中裕二が１２日深夜、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。

太田は、２人がパーソナリティーを務める「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜・午後１時）で１０日の生放送に親交の深い放送作家の高田文夫氏がゲスト出演したことを振り返った。

「日曜サンデー」で７７歳の高田氏は５０年ぶりにＴＢＳに来たことを明かし「ＴＢＳ出禁だからよ」と話していたことを太田は紹介した。

その真相を高田氏は生放送では語らなかったが、この日の「カーボーイ」では太田は放送後に高田氏から太田は別室で「出禁のわけ話すから」と高田氏から打ち明けられたことを明かした。その内容は、この日の番組では明かさなかったが太田は「俺聞いたの」と田中に伝えると「そうなんだ？」と田中は驚き「そうなんだよ。俺、知っているんだよ。先生がずっと話していて」と思わせぶりに太田は話した。

その上で太田は「要はね、俺は言わないけど…」と切り出すと「一言で言えば、高田先生の優しさ。それでしかないんですよ。あの出禁っていう意味合いは。先生はそういうふうに言っているけど、高田先生の優しさでしかないんですよ」と明かした。

続けて「これがいいだろう。俺しか知らないんだからこの業界で」と自慢していた。