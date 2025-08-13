今回の大雨では、福岡県内でも交通機関がストップし、JR博多駅で一夜を明かしたという人もいました。気象台は、線状降水帯の発生はいまだ正確な予測ができないとして、最新の情報を確認して行動してほしいと呼びかけています。



話を聞いたのは、福岡管区気象台の渡辺剛防災気象官です。



福岡県宗像市で、降り始めからの雨量が600ミリを超え、観測史上最大となりました。予測を超える量の雨が降った場所もあるといいます。





■福岡管区気象台・渡辺剛防災気象官「線状降水帯自体は予測が難しい現象の一つです。条件が満たされても、必ず発生するものでもないというところもあるので、場所、時間を特定して精度良く予測するのは非常に難しい。」

今回の大雨では、JRと西鉄高速バスは計画運休を行いませんでした。どちらも「線状降水帯が実際に発生するか分からず、影響の予測が困難だった」としています。



大雨は3連休を直撃し、JRの新幹線・在来線が止まりました。10日夜から11日朝にかけて、JR博多駅には宿泊先を確保できず、一夜を明かしたという人の姿も見られました。



また、西鉄によりますと、博多と天神のバスターミナルでは合わせて120人を超える人がバスが動くのを待っていたということです。



JR九州と西鉄はともに、荒天時は安全の確保を最優先するため、やむをえず運休や運転見合わせを実施する可能性があり、最新の気象情報や運行情報を確認してほしいとしています。

■福岡管区気象台・渡辺剛防災気象官

「時間的・時期的な制約がない場合は、危機があるとこ ろに近づかないことも選択も一つです。皆さんご自身で情報を確かめて、行き先でどういう現象が起こりそうなのか確認していただければ。」



大雨が予想される場合は最新の情報を確認し「予定の変更も視野に入れてほしい」と呼びかけます。



