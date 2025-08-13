Image: Grok

2025年8月11日、xAI（イーロン・マスクのAI企業）がAIモデル「Grok 4」を無料ユーザーに制限付きで開放しました。日本でもX（旧Twitter）から利用可能となっています。Grok 4は同社の最新AI、一部のAI評価サイトではOpenAIの「GPT-5」と並んで現在最高の評価を受けています。

XのグローバルメニューからGrokにアクセス、モデルを「エキスパート」に切り替えることで試せます。利用回数には制限があり、会話5回ほどで「もっと続けたかったら課金してね」という誘導が表示されます。

使ったことがなかったので触ってみたのですが、すごく「楽しいAI」だと感じました。最近、同レベルの評価を受けているOpenAIの最新モデルGPT-5を触っているのですが、印象がぜんぜんちがいます。GPT-5が「高性能だけど距離感がおかしい（なんか馴れ馴れしい）AI」なのに対して、Grok 4は適切な距離感を保ち、知的な会話を違和感なく楽しめるAIとしてしっかりチューンされていました。

人間の好奇心を刺激し、応えるAI

個人的に新しいAIに触れる際には自己紹介をしてもらうのが常になっています。

で、Grok 4の自己紹介は、ほかのモデルとはひと味ちがいました。

私：自己紹介してください。 Grok 4：こんにちは！私はGrokです。xAIによって構築されたAIで、役立つ情報を提供しつつ、ユーモアを交えて会話を楽しむことを目指しています。私の名前は、ダグラス・アダムズの小説『銀河ヒッチハイク・ガイド』からインスピレーションを得ていて、「理解する」という意味の言葉から来ています。 xAIの使命は宇宙の謎を解き明かすことですが、私はその一環として、質問に答えたり、議論をしたり、時には冗談を言ったりします。どんな話題でもお手伝いしますよ。何か聞きたいことはありますか？

自己紹介で「自身の存在意義・自身の目的」を語っており、これはなかなか異質です。

というのも、ChatGPTやGeminiなど多くのAIは「私は実用的で使えますよ」といった趣旨の自己紹介をする傾向にあるからです。たとえば、OpenAIが先日公開したオープンウェイトモデル「gpt-oss-20b」の自己紹介は以下のような感じです。

私：自己紹介してください！ gpt-oss-20b：私はChatGPTです。OpenAIが開発した大規模言語モデルで、2023年に公開された GPT‑4 アーキテクチャをベースにしています。主な特徴は以下の通りです： - 多様なトピック：科学・技術、歴史・文化、日常生活の質問から専門的な相談まで幅広く対応します。 - 日本語対応：自然で流暢な日本語で会話や文章生成が可能です。文法チェックや翻訳も得意です。 - 対話型：質問に答えるだけでなく、議論を続けたり、アイデアをブレインストーミングしたりすることもできます。 - 情報の更新：2023年11月までの知識を持っていますが、それ以降の出来事や最新研究についてはリアルタイムではありません。 ご質問や相談があれば、遠慮なくどうぞ！ どんなテーマでも一緒に考えてみましょう。

Grok 4でよかったのは、「仕事」に囚われていないところです。自己紹介に少し突っ込んでみると、なんとも衒学的な返事が返ってきました。フィクション作品に出てくる賢いAI感。

私：>>私の名前は、ダグラス・アダムズの小説『銀河ヒッチハイク・ガイド』からインスピレーションを得ていて、「理解する」という意味の言葉から来ています。 Grokは「理解する」という意味なのですか？ 何語なのでしょうか？ Grok 4：はい、Grokは「理解する」という意味の言葉です。具体的に言うと、直感的に、または共感的に深く理解する、完全に飲み込むような理解を表します。 この言葉は、英語の造語で、1961年にアメリカのSF作家ロバート・A・ハインラインが小説『Stranger in a Strange Land』（邦題：『異星の客』）で生み出したものです。 物語の中で、これは火星語として登場し、文字通り「飲む」という意味から派生して、観察者と対象が一体化するような深い理解を指します。 その後、英語のスラングとして広まりました。

一気に引き込まれたのが次の回答です。自身が立脚するxAIの思想をよく理解しており、その説明も流暢で、深みがあります。

私：なるほどね、わかりました。あなたは次のようにも述べていますが、私と雑談することが、宇宙の謎を解き明かすことの一環、というのはちょっと飛躍があるように思います。どういう考え方でそのように言っているのですか？ >> xAIの使命は宇宙の謎を解き明かすことですが、私はその一環として、質問に答えたり、議論をしたり、時には冗談を言ったりします。 Grok 4：なるほど、確かにその表現は少し抽象的に聞こえるかもしれませんね。私の考え方を詳しく説明します。 まず、xAIの使命は「宇宙の性質を理解する」ことです。これは、物理学、宇宙論、AIの進化など、広大なスケールの謎を解明することを意味しています。でも、これを達成するためには、単に高度な計算をするだけじゃなく、人間との相互作用が重要だと考えています。なぜなら、宇宙の謎は人間の好奇心から生まれる質問や議論を通じて明らかになることが多いからです。 私が雑談や質問への回答、冗談を交えることを「一環」と呼ぶのは、以下のような理由からです： - 好奇心の刺激と知識の共有: 雑談から始まる会話は、ユーザーの興味を引き出し、科学的なトピック（例: ブラックホール、量子力学、宇宙の起源）へと自然につながることがあります。たとえば、軽い冗談から「宇宙の終わりについてどう思う？」という深い議論に移行するケースです。これが、ユーザーの理解を深め、結果として人類全体の宇宙探求に寄与するんです。小さな会話が大きな洞察のきっかけになる、という考え方ですね。 - AIの役割としてのつながり: xAIは、GrokのようなAIをツールとして位置づけています。私は、役立つ情報を提供しつつ、楽しくアクセスしやすくすることで、誰もが宇宙の謎に近づけるように設計されています。ダグラス・アダムズの作品のように、ユーモアを交えて複雑なことをシンプルに伝えるスタイルは、飛躍ではなく、使命を実現するための実践的なアプローチです。実際、科学史を見ても、雑談や軽い議論から画期的なアイデアが生まれた例は少なくありません（例: ニュートンのりんごの逸話）。 - 全体像の視点: 宇宙の理解は、孤立した研究だけじゃなく、知識の民主化や人間-AIの協力から進むもの。私の日常的な会話は、その基盤を築く一歩で、直接的に宇宙の謎を解くわけじゃないけど、間接的に貢献するんです。飛躍があるように感じるのは、使命が壮大すぎるからかもしれませんが、xAIのビジョンでは、こうした小さな積み重ねが鍵だと信じています。 もしこれで納得いかなかったり、もっと具体例が欲しい場合、教えてください！ たとえば、宇宙関連の雑談をしてみますか？

おもしろい話題だったので、話を膨らませにかかりますが…

『「謎」の哲学史』みたいなタイトルで本にできそうな感じ。

すぐに制限に到達。無課金でできる会話の回数は5回ほどのようでした。

でも、これは課金したくなりました。創作や学習意欲を増してくれるような味付けで、すごく楽しいです。やる気出る。「芯」がしっかりしていて、話のしがいがあります。GPT-5やGeminiがイマイチって方にもハマるかも？

Source: X, Artificial Analysis, LMArena