日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2868（+13.0　+0.46%）
ホンダ　1654（+5.5　+0.33%）
三菱ＵＦＪ　2233（+9.5　+0.43%）
みずほＦＧ　4754（+54　+1.15%）
三井住友ＦＧ　4019（+47　+1.18%）
東京海上　6455（+70　+1.10%）
ＮＴＴ　164（+1.0　+0.61%）
ＫＤＤＩ　2643（+14.5　+0.55%）
ソフトバンク　238（-0.1　-0.04%）
伊藤忠　8198（+82　+1.01%）
三菱商　3203（+30　+0.95%）
三井物　3332（+26　+0.79%）
武田　4326（-19　-0.44%）
第一三共　3608（+42　+1.18%）
信越化　4495（+32　+0.72%）
日立　4362（+69　+1.61%）
ソニーＧ　4020（+28　+0.70%）
三菱電　3708（+42　+1.15%）
ダイキン　20153（+163　+0.82%）
三菱重　4016（+56　+1.41%）
村田製　2416（+30　+1.26%）
東エレク　21980（+460　+2.14%）
ＨＯＹＡ　19870（+100　+0.51%）
ＪＴ　4829（+14　+0.29%）
セブン＆アイ　2024（+5　+0.25%）
ファストリ　48689（+569　+1.18%）
リクルート　8901（+111　+1.26%）
任天堂　14099（-86　-0.61%）
ソフトバンクＧ　14957（+132　+0.89%）
キーエンス（普通株）　57675（+515　+0.90%）