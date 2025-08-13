日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2868（+13.0 +0.46%）
ホンダ 1654（+5.5 +0.33%）
三菱ＵＦＪ 2233（+9.5 +0.43%）
みずほＦＧ 4754（+54 +1.15%）
三井住友ＦＧ 4019（+47 +1.18%）
東京海上 6455（+70 +1.10%）
ＮＴＴ 164（+1.0 +0.61%）
ＫＤＤＩ 2643（+14.5 +0.55%）
ソフトバンク 238（-0.1 -0.04%）
伊藤忠 8198（+82 +1.01%）
三菱商 3203（+30 +0.95%）
三井物 3332（+26 +0.79%）
武田 4326（-19 -0.44%）
第一三共 3608（+42 +1.18%）
信越化 4495（+32 +0.72%）
日立 4362（+69 +1.61%）
ソニーＧ 4020（+28 +0.70%）
三菱電 3708（+42 +1.15%）
ダイキン 20153（+163 +0.82%）
三菱重 4016（+56 +1.41%）
村田製 2416（+30 +1.26%）
東エレク 21980（+460 +2.14%）
ＨＯＹＡ 19870（+100 +0.51%）
ＪＴ 4829（+14 +0.29%）
セブン＆アイ 2024（+5 +0.25%）
ファストリ 48689（+569 +1.18%）
リクルート 8901（+111 +1.26%）
任天堂 14099（-86 -0.61%）
ソフトバンクＧ 14957（+132 +0.89%）
キーエンス（普通株） 57675（+515 +0.90%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2868（+13.0 +0.46%）
ホンダ 1654（+5.5 +0.33%）
三菱ＵＦＪ 2233（+9.5 +0.43%）
みずほＦＧ 4754（+54 +1.15%）
三井住友ＦＧ 4019（+47 +1.18%）
東京海上 6455（+70 +1.10%）
ＮＴＴ 164（+1.0 +0.61%）
ＫＤＤＩ 2643（+14.5 +0.55%）
ソフトバンク 238（-0.1 -0.04%）
伊藤忠 8198（+82 +1.01%）
三菱商 3203（+30 +0.95%）
三井物 3332（+26 +0.79%）
武田 4326（-19 -0.44%）
第一三共 3608（+42 +1.18%）
信越化 4495（+32 +0.72%）
日立 4362（+69 +1.61%）
ソニーＧ 4020（+28 +0.70%）
三菱電 3708（+42 +1.15%）
ダイキン 20153（+163 +0.82%）
三菱重 4016（+56 +1.41%）
村田製 2416（+30 +1.26%）
東エレク 21980（+460 +2.14%）
ＨＯＹＡ 19870（+100 +0.51%）
ＪＴ 4829（+14 +0.29%）
セブン＆アイ 2024（+5 +0.25%）
ファストリ 48689（+569 +1.18%）
リクルート 8901（+111 +1.26%）
任天堂 14099（-86 -0.61%）
ソフトバンクＧ 14957（+132 +0.89%）
キーエンス（普通株） 57675（+515 +0.90%）