【1週間コーデ】8／5(火)～8／9(土)最新ファッションをピックアップ♡
8／5(火)公開：フラワーショップオーナー・吉成美樹サン／(163cm)
透け×ビジューのモードな装いで、
黒でも軽やかなフェミニンムード♡
「“重たく見えがちな黒”も、シアー素材なら抜け感を出して着られるからお気に入り♡ このシャツ(FURFUR)はビジューのきらめきやフリル、ピンタックまで細かいディテールが全部ツボなんです。中に着たベロアキャミ(GU)は、透けても下着見えしないから合わせやすさ抜群☆ ボトムは、一見スカートっぽいけど実はキュロットタイプのスカショーパン(FURFUR)にしました。プリーツの立体感で細見えもできるのが◎。靴はJIMMY CHOOのサンダル×黒ソックスにして、カジュアルとモードのMIX感を意識してます♪」
◾️ビジュー付きシアークロップドシャツ 約\20,000 / FURFUR
◾️ベロアキャミトップ 約\1,500 / GU
◾️プリーツスカートショートパンツ 約\20,000 / FURFUR
◾️レザースニーカー 約\130,000 / JIMMY CHOO
◾️パールピアス(インターロッキングGパールピアス) / GUCCI
◾️ネックレス(オープン サークル ペンダント) / Tiffany & Co.
◾️リブソックス / UNIQLO
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
8／7(木)公開：青山学院大学四年・佐藤日向子サン／21歳 (167cm)
見惚れる美スタイルと可憐さを両立の
儚げムードな淡色ワンピスタイルに♡
「このdazzlinのワンピはシンプルだけれどラインがすごくきれいで、自然とウエストの細見えが叶うんです♪ きちんと感と涼しげなバランスがちょうどいい、ノースリーブ×エリ付きデザインが夏にぴったり！ ミニショルダーバッグ(CHARLES & KEITH)は黒にして、甘さを抑えてほんのりモードに。ハンドル付きで2Wayで使えるところも便利です。足元は太めストラップのミュール(ESPERANZA)で、ヒール低めでも上品見えするフォルムが◎です。“儚い女の子”をイメージしてコーデしてみました☆」
◾️ノースリーブロングワンピース 約\10,000 / dazzlin
◾️ミニショルダーバッグ 約\12,000 / CHARLES & KEITH
◾️バックルベルトミュール 約\8,000 / ESPERANZA
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
8／9(土)公開：慶應義塾大学四年・山田千愛サン／22歳 (160cm)
ボリュームフリル×キャップのギャップで
甘さ控えめな“カジュアルフェミニン”☆
「胸元の立体フリルが目をひくこのワンピ(QUEENS COURT)は、楽ちんなのに可愛さ満点で、“頑張りすぎないおしゃれ”が叶うお気に入りの一着♡ チャコールグレーの落ち着いた色味が大人っぽいところもいい感じです。キャップ(LAGUA GEM)はスタッズ付きで、ほんのり辛口にシフト♪ バッグはSHEINなのでコスパ満点で、Y2Kっぽい形がツボ。足元もプチプラなのに超使えるSHEINのフラットミュールにして、“きれいめ×カジュアル”のちょうどいいバランスにしています☆」
◾️フリルキャミロングワンピース 約\10,000 / QUEENS COURT
◾️レザーハンドバッグ 約\3,000 / SHEIN
◾️ポインテッドトゥミュール 約\1,000 / SHEIN
◾️スタッズ付きキャップ 約\5,000 / LAGUA GEM
◾️ハートモチーフロゴネックレス 約\30,000 / Vivienne Westwood
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、8／12(火)～8／16(土)のコーディネートをご紹介します！
次週も、大人可愛い今どきコーデを3つご紹介。プチプラアイテムとの合わせテクもぜひお手本にしてみて♪ 来週お届けするスタイリングもどうぞお楽しみに♡