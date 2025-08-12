【1週間コーデ】8／5(火)～8／9(土)最新ファッションをピックアップ♡

8／5(火)公開：フラワーショップオーナー・吉成美樹サン／(163cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第376弾♡ シアー感が軽やかなフェミニンコーデ、儚げムードな淡色コーデ、ギャップがたまらないカジュアルフェミニンコーデの3つをピックアップ！ 大人っぽさと可愛さがミックスするリアルコーデは、すぐに取り入れたくなるお手本コーデばかり。着用アイテムの詳細を、いますぐチェックしましょう♡

透け×ビジューのモードな装いで、

黒でも軽やかなフェミニンムード♡

「“重たく見えがちな黒”も、シアー素材なら抜け感を出して着られるからお気に入り♡ このシャツ(FURFUR)はビジューのきらめきやフリル、ピンタックまで細かいディテールが全部ツボなんです。中に着たベロアキャミ(GU)は、透けても下着見えしないから合わせやすさ抜群☆ ボトムは、一見スカートっぽいけど実はキュロットタイプのスカショーパン(FURFUR)にしました。プリーツの立体感で細見えもできるのが◎。靴はJIMMY CHOOのサンダル×黒ソックスにして、カジュアルとモードのMIX感を意識してます♪」

◾️ビジュー付きシアークロップドシャツ 約\20,000 / FURFUR

◾️ベロアキャミトップ 約\1,500 / GU

◾️プリーツスカートショートパンツ 約\20,000 / FURFUR

◾️レザースニーカー 約\130,000 / JIMMY CHOO

◾️パールピアス(インターロッキングGパールピアス) / GUCCI

◾️ネックレス(オープン サークル ペンダント) / Tiffany & Co.

◾️リブソックス / UNIQLO

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

8／7(木)公開：青山学院大学四年・佐藤日向子サン／21歳 (167cm)

見惚れる美スタイルと可憐さを両立の

儚げムードな淡色ワンピスタイルに♡

「このdazzlinのワンピはシンプルだけれどラインがすごくきれいで、自然とウエストの細見えが叶うんです♪ きちんと感と涼しげなバランスがちょうどいい、ノースリーブ×エリ付きデザインが夏にぴったり！ ミニショルダーバッグ(CHARLES & KEITH)は黒にして、甘さを抑えてほんのりモードに。ハンドル付きで2Wayで使えるところも便利です。足元は太めストラップのミュール(ESPERANZA)で、ヒール低めでも上品見えするフォルムが◎です。“儚い女の子”をイメージしてコーデしてみました☆」

◾️ノースリーブロングワンピース 約\10,000 / dazzlin

◾️ミニショルダーバッグ 約\12,000 / CHARLES & KEITH

◾️バックルベルトミュール 約\8,000 / ESPERANZA

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

8／9(土)公開：慶應義塾大学四年・山田千愛サン／22歳 (160cm)

ボリュームフリル×キャップのギャップで

甘さ控えめな“カジュアルフェミニン”☆

「胸元の立体フリルが目をひくこのワンピ(QUEENS COURT)は、楽ちんなのに可愛さ満点で、“頑張りすぎないおしゃれ”が叶うお気に入りの一着♡ チャコールグレーの落ち着いた色味が大人っぽいところもいい感じです。キャップ(LAGUA GEM)はスタッズ付きで、ほんのり辛口にシフト♪ バッグはSHEINなのでコスパ満点で、Y2Kっぽい形がツボ。足元もプチプラなのに超使えるSHEINのフラットミュールにして、“きれいめ×カジュアル”のちょうどいいバランスにしています☆」

◾️フリルキャミロングワンピース 約\10,000 / QUEENS COURT

◾️レザーハンドバッグ 約\3,000 / SHEIN

◾️ポインテッドトゥミュール 約\1,000 / SHEIN

◾️スタッズ付きキャップ 約\5,000 / LAGUA GEM

◾️ハートモチーフロゴネックレス 約\30,000 / Vivienne Westwood

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、8／12(火)～8／16(土)のコーディネートをご紹介します！

次週も、大人可愛い今どきコーデを3つご紹介。プチプラアイテムとの合わせテクもぜひお手本にしてみて♪ 来週お届けするスタイリングもどうぞお楽しみに♡