『コンフィデンスマンKR』

© 2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Amazon Prime Videoは、パク・ミニョン主演のクライム・エンターテインメント ドラマ『コンフィデンスマンKR』を9月6日から日本を含めた240以上の国と地域で世界独占配信する。プライム会員であれば、追加料金無しで視聴できる。22時30分からの配信で、毎週土曜日・日曜日に新エピソードを配信予定。全12話構成となる。パク・ミニョンら、主要キャストの来日も決定している。

古沢良太のオリジナル脚本で、長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が出演する人気作『コンフィデンスマンJP』シリーズを原作に、パク・ミニョンをはじめとする韓国人キャスト、クリエイターによってリメイクされたのが『コンフィデンスマンKR』。

悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたドラマ。主演は、『私の夫と結婚して』でヒロインを演じたパク・ミニョン。今回彼女は、幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢のユン・イランを演じる。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師として、仲間のジェームズとグホと共に、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく。

『イカゲーム』シーズン3にも出演したベテラン俳優パク・ヒスンが、新たな冒険に胸を躍らせる寡黙な詐欺師ジェームズを演じ、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で注目を集めたチュ・ジョンヒョクは、明るく温かい性格でチームのムードメーカーとなるミョン・グホを演じる。

演出は、『ボイス3 ～112の奇跡～』、『キス・シックス・センス』、『オー！マイベイビー ～私のトキメキ授かりロマンス～』のナム・ギフン。脚本は、『クリミナル・マインド: KOREA』、『チョヨン ～幽霊が見える刑事～』のホン・スンヒョンとキム・ダヘが担当する。