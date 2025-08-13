東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.84　高値148.52　安値147.58

149.32　ハイブレイク
148.92　抵抗2
148.38　抵抗1
147.98　ピボット
147.44　支持1
147.04　支持2
146.50　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1675　高値1.1697　安値1.1599

1.1813　ハイブレイク
1.1755　抵抗2
1.1715　抵抗1
1.1657　ピボット
1.1617　支持1
1.1559　支持2
1.1519　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3500　高値1.3524　安値1.3421

1.3645　ハイブレイク
1.3585　抵抗2
1.3542　抵抗1
1.3482　ピボット
1.3439　支持1
1.3379　支持2
1.3336　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8065　高値0.8127　安値0.8062

0.8172　ハイブレイク
0.8150　抵抗2
0.8107　抵抗1
0.8085　ピボット
0.8042　支持1
0.8020　支持2
0.7977　ローブレイク