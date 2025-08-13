東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.84 高値148.52 安値147.58
149.32 ハイブレイク
148.92 抵抗2
148.38 抵抗1
147.98 ピボット
147.44 支持1
147.04 支持2
146.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1675 高値1.1697 安値1.1599
1.1813 ハイブレイク
1.1755 抵抗2
1.1715 抵抗1
1.1657 ピボット
1.1617 支持1
1.1559 支持2
1.1519 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3500 高値1.3524 安値1.3421
1.3645 ハイブレイク
1.3585 抵抗2
1.3542 抵抗1
1.3482 ピボット
1.3439 支持1
1.3379 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8065 高値0.8127 安値0.8062
0.8172 ハイブレイク
0.8150 抵抗2
0.8107 抵抗1
0.8085 ピボット
0.8042 支持1
0.8020 支持2
0.7977 ローブレイク
ドル円
終値147.84 高値148.52 安値147.58
149.32 ハイブレイク
148.92 抵抗2
148.38 抵抗1
147.98 ピボット
147.44 支持1
147.04 支持2
146.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1675 高値1.1697 安値1.1599
1.1813 ハイブレイク
1.1755 抵抗2
1.1715 抵抗1
1.1657 ピボット
1.1617 支持1
1.1559 支持2
1.1519 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3500 高値1.3524 安値1.3421
1.3645 ハイブレイク
1.3585 抵抗2
1.3542 抵抗1
1.3482 ピボット
1.3439 支持1
1.3379 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8065 高値0.8127 安値0.8062
0.8172 ハイブレイク
0.8150 抵抗2
0.8107 抵抗1
0.8085 ピボット
0.8042 支持1
0.8020 支持2
0.7977 ローブレイク