パク・ミニョン主演「コンフィデンスマンKR」Prime Videoで世界独占配信決定 主要キャスト来日も発表
【モデルプレス＝2025/08/13】韓国女優のパク・ミニョン（Park Minyoung）が主演を務めるドラマ『コンフィデンスマンKR』が、9月6日よりPrime Videoで世界独占配信決定（22時30分〜／全12話※土曜日・日曜日に新エピソード配信）。配信を記念し、主要キャストの来日も発表された。
【写真】「コンフィデンスマンKR」主要キャストのビジュアル
古沢良太氏のオリジナル脚本で長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が出演する人気作『コンフィデンスマンJP』シリーズを原作に制作された本作。悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたクライム・エンターテインメントドラマとなっている。主演は、ヒットドラマ『私の夫と結婚して』でヒロインを演じたミニョン。今回彼女は、幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢のユン・イランを演じる。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師として、仲間のジェームズとグホと共に、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく。
『イカゲーム』シーズン3にも出演したベテラン俳優パク・ヒスンが、新たな冒険に胸を躍らせる寡黙な詐欺師ジェームズを演じ、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で注目を集めたチュ・ジョンヒョクは、明るく温かい性格でチームのムードメーカーとなるミョン・グホを演じる。演出は、『ボイス3 〜112の奇跡〜』、『キス・シックス・センス』、『オー！マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜』のナム・ギフン氏。脚本は、『クリミナル・マインド：KOREA』、『チョヨン 〜幽霊が見える刑事〜』のホン・スンヒョン氏とキム・ダヘ氏が担当する。
さらに、本作の配信を記念し、配信直前には主要キャストを務めるミニョン、ヒスン、ジョンヒョクが来日する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「コンフィデンスマンKR」Prime Videoにて配信決定
