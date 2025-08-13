「40までにしたい10のこと」で話題・庄司浩平、2nd写真集決定 初の“ストーリー形式”で制作＆お渡し会も開催【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2025/08/13】俳優の庄司浩平が、自身26歳の誕生日となる10月28日に「庄司浩平写真集（タイトル未定）」（KADOKAWA）を発売決定。あわせて、先行カットとイベント情報も解禁された。
【写真】庄司浩平、リーゼント風ヘアで雰囲気ガラリ
「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役として、そして「沼る！」と話題沸騰のドラマ、「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役として出演し、“ブレイク俳優の筆頭株”として注目される庄司の写真集が発売。今作は文学を愛する庄司本人が書き下ろした、14の文章をもとに制作サイドと練り上げ撮影テーマを設定した、物語形式の写真集。撮り下ろした写真と共に庄司が書き下ろした文章も組み合わさり、まるで純文学作品のようなエモーショナルな1つの物語が繰り広げられる1冊となっている。
現在と過去が交差する物語で、荒廃したアパートから幻想的な夜の森、未来を感じさせる夜明けの海など、シーンが変わるごとに役者としての表現力の幅を存分に見せつける作品に仕上がっている。なお、発売記念イベントの開催も決定。東京、大阪にてお渡し会が行われる。
庄司は「日頃の皆様の応援のおかげで、この度2冊目となる写真集を出させていただくことになりました。今回の写真集は1冊目のフレッシュさとはまた別のベクトルで、読み物として楽しんでいただける作品となっています。皆様是非、お楽しみにしてください！」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
2025年11月3日（月・祝）東京・HMV＆BOOKSSHIBUYA
2025年11月8日（土）大阪・HMV&BOOKSSHINSAIBASHI
2025年11月9日（日）東京・SHIBUYATSUTAYA
【Not Sponsored 記事】
