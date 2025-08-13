昨季まで3年連続で4位の楽天は101試合を消化し、48勝51敗2分けで、CS圏内の3位オリックスと4ゲーム差の4位。残り42試合に21年以来、4年ぶりのクライマックスシリーズ（CS）進出をかける。

後半戦を迎える際、三木監督はキーマンを問われると「バッテリー」と答えた。シーズンが佳境に入っていく中で先発投手でいえば、若き左右の両輪の復活が欠かせないだろう。

20年ドラフト1位のエース早川は昨季自己最多の11勝を挙げたものの、今季は直球に精彩を欠いて痛打を浴びる場面が見られ、2勝7敗、防御率3.68。7月4日の日本ハム戦を最後に1軍のマウンドから遠ざかっている。

22年ドラフト1位の荘司は昨年9月に右肘をクリーニング手術。その影響もあり、ここまで1軍登板が5試合にとどまっている。だが、オールスター明けの2度の先発は勝ち星こそつかなかったが、力強い投球で随所に復活への手応えを感じさせた。

早川に2年連続の開幕投手を託した際に三木監督は「“エースなんだ”と威張って投げるのではなく、風格と自覚を着々とつけながらそういう思いを強く持って投げてほしい」と語った。荘司についても「伸び盛りというか、成長期にあると思う。コンディションというよりも日々、野球がうまくなるように、いいピッチャーを目指して努力することが大事」と述べた。

チーム最年長40歳の岸を始め、35歳の鈴木大、34歳の浅村が在籍。指揮官は「彼らはある程度チームを背負っていかなきゃダメだけど、若い選手はチームのためにというよりも、自分に目を向けてしっかり努力することが、今やるべきこと。それがチームの力になっていく」と期待した。

野手では1番に定着した中島、中軸を任される黒川、足を生かしたプレーが光る武藤と「ゼロイチ（01年度生まれ）世代」が台頭している。早川、荘司には残り試合で、意地を見せてもらいたい。（記者コラム・花里 雄太）