１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８４銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円６０銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安だった。



この日に発表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月比の上昇率が０．２％と６月（０．３％）から鈍化した一方、食品とエネルギーを除くコアの伸び率は０．３％と６月（０．２％）を上回った。市場ではほぼ予想通りの内容と受け止められ、９月に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げを見込んだドル売りが先行。また、トランプ米大統領が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に対して改めて利下げを要求するとともに、ＦＲＢ本部の改修工事を巡ってパウエルＦＲＢ議長を相手取った訴訟を検討していることを明らかにしたことも影響。ドル円相場は１４７円５８銭まで下押す場面があった。ただ、米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁や米カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁が利下げに慎重な姿勢を示したことで、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７５ドル前後と前日に比べて０．００６０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS