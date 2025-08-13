弟から「ついに壊れた」と送られてきた写真が話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。

【映像】「ついに壊れた」弟から突然送られてきた写真

投稿したのは、小説家・辻堂ゆめさん（@YumeTsujido）。30歳の弟から「ついに壊れた」と突然送られてきた写真には、弟が小学3年のときに投稿者からもらったという、使い古して壊れてしまったPILOTの「SPARK」（現在は生産終了）というシャーペンが写っている。

投稿を見た人からは「お姉ちゃんにもらってうれしかったんだろうな〜」「物持ちよくて素敵！シャーペンもよく頑張りました」「色違い使ってた！懐かしい」などの声が寄せられ、PILOTの公式Xも引用し、「20年以上も使っていただけて、大変感激しております…誠にありがとうございます」と感謝のコメントを寄せている。投稿には21万件超の“いいね”が押され、大反響となっている（※数字は8月12日14時のデータ）

「ついに壊れた」弟が20年以上愛用した文房具

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、辻堂ゆめさんを取材。「一緒に住んでいた学生時代に弟がこのシャーペンを愛用していた記憶はもちろんあったのですが小5の頃の私が贈ったものだということは『あ、言われてみれば！』という感じでした。（今回の連絡は）とにかくうれしかったです。私からのプレゼントを長く使ってくれた上、壊れたことまで律儀に報告してくれるなんて」とコメント。

また、弟の当時の心境について「弟が言うには、『振って出るシャーペンが当時流行っていたのに、親がなかなか買ってくれなかったところお姉ちゃんが誕生日に買ってくれた。うれしかった誕プレランキング上位に入る品だった』とのことです。300円ほどと小学生のお財布にも優しい商品でもありました」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）