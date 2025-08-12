【黒・赤・白】便の色で見抜く「大腸がん」リスク。要注意サインを医師解説

便の色は私たちの健康状態を反映しており、時に深刻な病気のサインということもあります。鮮やかな赤色や黒い便はもちろんのこと、健康的な便の色でも、肉眼ではわからない微量の出血が隠れている可能性も否定できません。今回は、便の色が示す病気について、「かわぐち内科・内視鏡クリニック」の川口先生に解説していただきました。

監修医師：

川口 佑輔（かわぐち内科・内視鏡クリニック）

北里大学医学部卒業。その後、北里大学病院消化器内科、北里大学メディカルセンター、永寿総合病院などで経験を積む。2022年、東京都台東区に「かわぐち内科・内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本消化器病学会、日本胆道学会の各会員。

編集部

便の色でも健康状態がわかると言いますよね。

川口先生

ある程度はわかると思います。いわゆる黄褐色、黄色～茶色い便は健康な便だと言えます。ただし、これらの色の場合でも、目に見えないくらい微量の血液が含まれていることもあるので、定期的に検査はしましょう。

編集部

黒っぽい便の場合はいかがでしょうか？

川口先生

黒っぽい便は、胃や十二指腸などの上部にある消化管から出血している可能性があります。血液は時間が経過すると黒っぽくなるので、上部消化管からの出血が、排便される頃には黒くなっているのです。

編集部

なるほど。ほかにも注意すべき色はありますか？

川口先生

鮮やかな赤がみられる血便の場合は、肛門に近い箇所から出血していると推察され、痔核（じかく）や大腸がんなどの可能性が考えられます。厳密な医療用語では、赤い血が混じっている便のことを「血便」、黒っぽい便を「下血」と区別します。

編集部

便の色からわかることも多いのですね。

川口先生

そうですね。ほかにも、子どもに多くみられる「ロタウイルス性胃腸炎」では、白っぽい便が出ます。便の色から推察できる疾患は、いくつかあります。

