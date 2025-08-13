Netflixシリーズ『グラスハート』心揺さぶるメイキングムービー公開！4人は、いかにしてTENBLANKになったのか

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Netflixシリーズ『グラスハート』より、撮影の裏側に迫るメイキングムービー『TENBLANKの軌跡』とメイキングスチールが解禁された。

■音楽面でも圧倒的な支持を集める『グラスハート』

7月31日から配信がスタートしたNetflixシリーズ『グラスハート』。配信開始から2週間たった現在、日本のNetflix週間シリーズTOP10で1位を獲得、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で8位となるなど、日本のみならず世界中で大きな反響が広がっている。

さらに、劇中バンドTENBLANKによるアルバム『Glass Heart』は、日本においてApple Musicのアルバムランキングで1位を獲得。香港、台湾、タイでもロックのアルバムランキングで1位を記録し、アジア各国でチャートインを果たした。その他Spotifyではバイラルチャート「Viral Top 50」において「旋律と結晶」が日本、台湾、香港の3各国で1位を獲得するなど、音楽面でも圧倒的な支持を集めている。

配信から2週間、SNSでは、

「藤谷（佐藤健）の歌声を子守唄にして眠りたい」

「宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）ちゃんの朱音はドラミング含めて最高」

「みんなカッコよかったけど高岡尚（町田啓太）がマジでカッコ良すぎた」

「坂本（志尊淳）くんかわいいな…素直じゃない感じがいいニヤニヤしちゃう。あとメガネが似合ってる」

と、TENBLANKのメンバーそれぞれに対する愛の溢れるコメントや、

「桐哉ヤバいヤバすぎるかっこいい、佐藤健が宣言してたとおりの史上最強の菅田将暉！」

「真崎桐哉が好きです。有栖川（レイニ）とのコンビもよかった」

など、OVER CHROMEへの熱狂的なコメントまで、まるで実在するバンドメンバーへの思いを綴るように、熱いコメントで溢れている。

本作で誕生したバンドのみならず、それぞれのキャラクターたちも愛されるほどに作品ファンが急増するなど大きな盛り上がりを見せている『グラスハート』。さらに日本のみならず、英語でのポストも多く世界中から絶賛の声が上がっている。

■4人は、いかにしてTENBLANKになったのか？

その熱すぎるほどの音楽にかける情熱と、眩しすぎる青春ドラマに老若男女問わず多くのファンが生まれている『グラスハート』と劇中に登場するロックバンドTENBLANK。演じた佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳の4人は、撮影当時を「不安でしかなかった」「楽器の経験はなかった」「プロでもできないレベルの演奏だった」と振り返る。彼らがいかにして見るものを虜にするTENBLANKになったのか、その撮影の裏側に迫ったメイキングムービーが解禁となった。

本作を観るとまず驚かされるのは、楽器経験がほぼゼロであった4人が、劇中ではリアルなミュージシャンにしか見えない姿になっているという点だ。佐藤健はベースとピアノ、宮崎優はドラム、町田啓太はギター、志尊淳はキーボードとベースを、1年以上の年月を費やし練習をして挑んだ。映像には、楽器と真剣に向き合う姿や、演奏しながら台詞を放つシーンのリハーサルなどが収められている。

ギターのストロークとセリフのリズムを噛み合わせる町田の苦戦の瞬間、キーボードでリズムを刻みながら歌う佐藤の姿など、息をのむ瞬間が次々と映し出される。そばで見ていた菅田将暉が「プロでも歌うときはシンプルにピアノを弾いてますよ」と声を掛けると、佐藤は笑いながら「（天才音楽家の）藤谷だから」と返す。そのひと言に、役への信念と妥協のない姿勢が滲む。

そして熱量をもって撮影に挑んだのは演者たちだけではない。複数のライブ会場で実際に演奏・撮影が敢行された本作だが、なかでも、ぴあアリーナMMでのライブシーン撮影には5,000人以上のエキストラが集結。TENBLANKがステージに登場した瞬間、会場は大歓声に包まれ、まるで実在する人気バンドのような熱狂が生まれた。宮崎は「少し気を抜くと負けそうなくらいの熱量だった」とコメント。その熱狂を受け止めながら、4人の演技もまた研ぎ澄まされていった。

ライブ後方の見えづらい席へ、バンドメンバー自ら足を運びファンサービスをする志尊の提案。恵比寿リキッドルームで、客席に降りてエキストラへ直接演技指導を行う佐藤と菅田。現場の全員が、この物語に本気で向き合っていた。

原作者・若木未生は、完成した映像を観て「神は細部に宿る」とSNSに投稿したが、まさにその言葉どおり、細部へのこだわりと本気の熱量が作品を唯一無二のものに仕上げた。主演・プロデューサーを務めた佐藤は「日本のエンタメを世界へ」「日本からアジアスターを生み出したい」と強く願っていた。その熱い想いは共演者、スタッフ、エキストラへと連鎖し、映像を通じて多くの視聴者にまっすぐに届くことになった。

この超スペシャルなメイキング映像と合わせて、メイキングスチールも解禁。熱気に包まれた現場の空気感がそのまま写し取られた写真の数々には、ドラマ本編では見ることのできないキャストたちの素の表情が映し出されている。役柄を離れた彼らの一瞬のまなざしや笑顔には、演じる人間としての奥行きと、現場でともに闘った絆がにじむ。スクリーン越しに彼らを好きになった人たちを、さらに深く惹きつけるだろう。

■メイキングムービー『TENBLANKの軌跡』

■メイキングスチール

■リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

■配信情報

Netflix『グラスハート』

07/31（木）より世界独占配信

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368