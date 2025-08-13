40・50代のワンツーコーデに！【ニトリのN+】で狙いたい「映えトップス」

忙しい毎日を頑張る40・50代の大人女性にとって、ボトムスとのワンツーでもシャレ見えコーデが完成するトップスは何枚あっても頼れる存在。そこで今回は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、デザイン性が目を引く大人向けの映えトップスをお届けします。柄だけでなく襟や袖のデザインにもアクセントをきかせた品のあるトップスで、地味見えしない大人コーデを存分に楽しんでみて！

涼やかにひと癖をプラスするケープディテール

【N+】「ケープ襟プルオーバー」\2,691（税込・値下げ価格）

肩を覆うケープデザインの襟が単純なワンツーコーデにひと癖を添えるプルオーバー。襟の下はノースリーブになっており、二の腕をカバーしつつも風通りよく着やすい一着です。ストライプ柄は縦横で切り替えることで視覚的にも遊び心をプラス。ネイビー・グリーンのほか、無地のホワイトもラインナップされています。

タック入りのボリューム袖が大人可愛いアクセント

【N+】「タックスリーブプルオーバー」\3,990（税込）

こちらのプルオーバーは、袖口にタックと切り替えを入れることで立体感のあるフォルムに仕上げられているのがポイント。丸みのあるボリューム袖が大人可愛く、ワンツーでも地味見えしない着こなしを楽しめそうです。広めに開いたネックラインが首元や鎖骨のラインを美しく見せ、抜け感も与えてくれるはず。

絵になるシャープなドット柄 × ボウタイデザイン

【N+】「トライアングルドット柄ブラウス」\3,490（税込）

シャープなボウタイデザインが上品かつ華やかさも演出してくれそうなこちらのブラウス。小さなドット柄はさりげなく三角形になっていることで甘くなりすぎず、ミドル世代のコーデにも馴染みます。わずかに肩にかかるフレンチスリーブのおかげで、腕まわりの露出感が控えめなのも嬉しいポイント。クリーンなパンツにタックインすれば、オフィスコーデにも着回せそうです。

クラシカルなケープデザインが目を引く一着

【N+】「ケープショルダーブラウス」\2,691（税込・値下げ価格）

ノースリーブのトップスにケープを重ねたようなデザインが、大人世代にふさわしいきちんと感を醸し出すクラシカルなブラウス。ワンポイントのボタン以外はあえて装飾感を抑えたデザインで、柄やレース素材のボトムスともバランスよく合わせられそうです。裾はサイドが丸いラウンドカットになっており、タックイン・アウトのどちらでもサマ見えを狙えます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ