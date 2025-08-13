「あれ、どこいった？」→ もう悩まない！【ダイソー】使い勝手バツグン♡「クリアポーチ」

コスメを収納したり、ガジェット類をまとめたりと、何かと役立つビニールポーチ。特に中身が見えるクリア素材のポーチは、荷物の「あれ、どこいった？」を解決してくれるから、何個あっても困らないかも。今回紹介する【ダイソー】のポーチは、大容量で収納しやすく、さらにデザインも可愛いのが◎ バッグに入れておくだけで、気分も上がりそうです。

柔らかなカラーの花柄がキュート

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポップ）」\220（税込）

淡めカラーの花柄が可愛い、キュートな雰囲気のクリアポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約21cm×16cmで、マチが5cmもあります」とのことで、大容量なのも嬉しいポイント。さらにファスナーが大きく開く設計だから、荷物の出し入れもしやすそう。サイドには持ち手になるループがついているので、手で持ったりどこかにひっかけたりと、さまざまなシーンで役立ちそうです。

キュートなクマ柄にキュン！

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

クリアポーチに、ゆるっと愛らしいくまがちょこん。ふとした瞬間に目に入るだけで癒されそうなデザインが魅力です。こちらはレポーターのとも*さんによると「約18cm×14cmで、マチが4cm」と花柄タイプよりも少しコンパクトなサイズですが、ポーチの中に仕切りが2つあり、荷物を仕分けしやすいのがポイント。\220（税込）とプチプラなので、用途に合わせて複数ゲットしておくのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M