パリ在住のフリーアナウンサー、中村江里子（56）が13日に自身のインスタグラムを更新。帰宅途中のまさかのトラブルを明かした。

3週間の東京滞在を終え、フランスへ戻ったことを明かしていた中村。この日は「久しぶりに家族5人での時間」とつづり、「その前に @fondationmaeght でのアルマン・フェルナンデスのexposition を記念してのカクテルパーティーに出席。写真は夫も私も好きなアルマンの作品の前で」とパーティーでのショットを披露した。

「パーティー後、子ども達をピックアップしてニースへ」と中村。「家族みんなが大好きなレストランへ ニースの街並みは美しいですね」とつづった。

「移動は夫の愛車、年齢は私より10歳年上のクラシックカー。オープンにしてみんなで80年代のフランスの曲を聴きながら帰宅」と優雅につづるも「ところが自宅まであと数キロあたりから、車から花火が打ち上げられているような ドン、バン、バッチーンという爆音発生」とまさかのトラブル発生。「駐車出来る場所まで、爆音＆煙と共に移動。そこから自宅まで1キロ強の道を真っ暗な中、夜中に徒歩で帰宅」したという。

「ヒールを履いていた長女と、新しい靴だったため足が痛くなってしまった夫は裸足で道路を歩くことに」と告白。「省エネのため、街灯のない道をスマホの明かりを頼りに歩く私達 最後の写真がその様子 およそ1ヶ月半ぶりの家族時間は中々サバイバルな夜でした」と明かした。

ハッシュタグで「#nice」「#ニース」「#家族時間」「#南仏暮らし」「#フランス暮らし」と添えた。