キタキタキターーーッッ！！【コストコ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ・お菓子」

ティータイムにぴったりな【コストコ】の「新作スイーツ・お菓子」にご注目！ 味も見た目も楽しめる、食卓が華やぐような一品が揃っているよう。カフェ気分を満喫しながらご自宅でゆっくりとくつろぎませんか？ 今回はお腹も心も満足させてくれそうな、見逃せない新作スイーツ & お菓子をご紹介します。

個包装でシェアしやすい「雪の恋 イチゴ & 練乳」

淡いピンクが映える、華やかで可愛いキューブ型のお菓子。インスタグラマー@potipoti212さんによると「新商品」の、イチゴと練乳を合わせた一品です。「さくもち食感」とのことで、2つの異なる食感と共にほどよい食べ応えも感じられそう。個包装になっていてみんなでシェアするのにもぴったり。キュートなイチゴのパッケージに入っており、眺めるたびに気分まで上げてくれそうです。

暑い日に良さそうな「しっとりなめらかおとなのばうむ。塩キャラメル」

焼き菓子好きにおすすめしたいこちら。丸みのあるフォルムと、模様のような年輪が華やかに映えるおしゃれなバウムクーヘンです。@potipoti212さんいわく「新商品」の塩キャラメル味は、さっぱりとした塩気が良いアクセントとして楽しめそう。食欲が落ちがちな暑い日のティータイムにも食べやすいかもしれません。

ビタミンカラーが映える大容量の「マンゴープリン」

華やかなビタミンカラーが映えるおしゃれなこちらも、インスタグラマー@hirokostyle33さんによると「新商品」なのだとか。2層仕立ての贅沢なマンゴープリンに仕上がっており、食卓に並べるだけで彩りを添えてくれそうです。パッケージによると「マンゴーピューレ」「マンゴーソース」が使われていて、トロピカルな味わいが満喫できそう。1パック「1600g」の大容量で、大人数で楽しむティータイムにもうってつけです。

リニューアルして新登場したと噂の「米粉のスイスロール ホワイト & チョコ」

@hirokostyle33さんが「ココアスポンジがリニューアル」「チョコクリームを出して来ました。笑」と語る「新商品」のロールケーキ。ホワイト & チョコ味のセットで、生地とクリームの2色が華やかに映えるおしゃれなビジュアルに仕上がっています。長さのある生地はグルグルと渦ができるほど厚めに巻かれていて、しっかりとお腹も満たしてくれそうです。

