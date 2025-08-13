『キム秘書』『私の夫と結婚して』パク・ミニョン、韓国版『コンフィデンスマンKR』出演へ 9・6Prime Videoで配信決定
韓国ドラマ『キム秘書』『私の夫と結婚して』などで知られる俳優のパク・ミニョンが、長澤まさみ主演の「コンフィデンスマンJP」シリーズの韓国版『コンフィデンスマンKR』の主演を務める。9月6日からPrime Videoで世界独占配信される。韓国のTME Groupが制作する。
【別カット】衣装もキュート！韓国版「コンフィデンスマン」シーン
同作は、悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたクライム・エンターテインメントドラマ。パク・ミニョンは、幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢のユン・イランを演じる。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師として、仲間のジェームズとグホと共に、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく。
『イカゲーム』シーズン3にも出演したベテラン俳優パク・ヒスン氏が、新たな冒険に胸を躍らせる寡黙な詐欺師ジェームズを演じ、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で注目を集めたチュ・ジョンヒョク氏が、明るく温かい性格でチームのムードメーカーとなるミョン・グホを演じる。
演出は、『ボイス3 〜112の奇跡〜』、『キス・シックス・センス』、『オー！マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜』のナム・ギフン氏。脚本は、『クリミナル・マインド: KOREA』、『チョヨン 〜幽霊が見える刑事〜』のホン・スンヒョン氏とキム・ダヘ氏が担当する。スピード感あふれるクライムアクションとユーモアが絶妙に絡み合う爽快感たっぷりのエンターテインメントに仕上がっている。
本作の配信を記念して、配信直前には主要キャストを務めるパク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョクの来日も決定した。
同シリーズはフジテレビで2018年4月期に放送され、その後シリーズ化。映画、スペシャルドラマ、スピンオフドラマが制作されてきた。韓国版は、240以上の国と地域で世界独占配信される。
