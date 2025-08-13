『コンフィデンスマンJP』パク・ミニョン主演に迎え韓国でリメイク決定 脚本・古沢良太氏が“意味深”コメント「このニュースはたぶん本当」
フジテレビで2018年4月期に放送し、その後シリーズ化され、映画、スペシャルドラマ、スピンオフドラマが制作されてきた人気作品『コンフィデンスマンJP』。このたび本作の韓国リメイク版『コンフィデンスマンKR』の制作が決定。さらに9月6日から、Prime Videoで240以上の国と地域で配信されることも発表された。
【写真】パク・ミニョンが天才詐欺師に！
韓国リメイク版のタイトルは、『コンフィデンスマンKR』。主演は、韓国ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる人気俳優パク・ミニョンの他、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョクの3人が務め、TME Groupが制作する。パク・ミニョンは、幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢のユン・イランを演じる。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師として、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく。
韓国ならではのテンポと映像美で描かれる、スタイリッシュな犯罪コメディーとなっており、リメイク版ならではのオリジナル要素が盛り込まれることも含め、原作とリメイク版ともに注目が集まること必至だ。
『コンフィデンスマンJP』は、脚本・古沢良太による完全オリジナルの“コンゲーム”シリーズ。 “欲望”や“金”をテーマに、一件、平凡で善良そうな姿をした長澤まさみ演じるダー子、ボクちゃん（東出昌大）、リチャード（小日向文世）という３人の信用詐欺師たちが、さまざまな業界の華やかな世界を舞台に、壮大で奇想天外な計画で、欲望にまみれた人間たちから大金をだましとる、痛快エンターテインメント作品。
月9ドラマは高視聴率を記録、映画は2022年公開『コンフィデンスマンJP英雄編』を含む３作品で累計興行収入95億超えを記録するなど、根強いファンに支え続けられてきた。
■古沢良太（『コンフィデンスマンJP』脚本家）コメント
「目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。愛すべき詐欺師たちが韓国の地にも生まれます。韓国版を製作していただくことは、日本版を作っている頃からの一つの夢でした。時間をかけて、実力ある監督、脚本、スタッフの皆さん、そして望外のキャスト陣が集結し、実現してくださったことに感激しています。どんな作品に仕上がっているか、楽しみでなりません。ともに騙し、騙されましょう。『コンフィデンスマンKR』の世界へようこそ。このニュースはたぶん本当」
【写真】パク・ミニョンが天才詐欺師に！
韓国リメイク版のタイトルは、『コンフィデンスマンKR』。主演は、韓国ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる人気俳優パク・ミニョンの他、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョクの3人が務め、TME Groupが制作する。パク・ミニョンは、幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢のユン・イランを演じる。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師として、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく。
『コンフィデンスマンJP』は、脚本・古沢良太による完全オリジナルの“コンゲーム”シリーズ。 “欲望”や“金”をテーマに、一件、平凡で善良そうな姿をした長澤まさみ演じるダー子、ボクちゃん（東出昌大）、リチャード（小日向文世）という３人の信用詐欺師たちが、さまざまな業界の華やかな世界を舞台に、壮大で奇想天外な計画で、欲望にまみれた人間たちから大金をだましとる、痛快エンターテインメント作品。
月9ドラマは高視聴率を記録、映画は2022年公開『コンフィデンスマンJP英雄編』を含む３作品で累計興行収入95億超えを記録するなど、根強いファンに支え続けられてきた。
■古沢良太（『コンフィデンスマンJP』脚本家）コメント
「目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。愛すべき詐欺師たちが韓国の地にも生まれます。韓国版を製作していただくことは、日本版を作っている頃からの一つの夢でした。時間をかけて、実力ある監督、脚本、スタッフの皆さん、そして望外のキャスト陣が集結し、実現してくださったことに感激しています。どんな作品に仕上がっているか、楽しみでなりません。ともに騙し、騙されましょう。『コンフィデンスマンKR』の世界へようこそ。このニュースはたぶん本当」