13日（水）天気が回復し、日差しと猛暑が復活する見込みです。

＜13日（水）の天気＞

前線の活動が弱まり、全国的に高気圧に覆われてきています。大雨が続いていた九州や北陸も含め、日中は晴れ間のでるところが多いでしょう。日差しが届くぶん気温も上がって厳しい暑さになりそうです。

気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨があるでしょう。局地的には短時間に激しく降るおそれがあります。これまでの大雨で地盤のゆるんでいるところでは、少しの雨でも土砂災害に気をつけてください。

また、午前6時現在、強い勢力の台風11号が与那国島の南海上を進んでいます。八重山地方では昼過ぎにかけてうねりを伴う高波に警戒してください。本島地方でも強風や高波に注意するほか、突然ザーッと雨の降る時間帯がありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

西日本では35℃以上の猛暑日が続出し、特に九州で気温が上がる見込みです。大雨被害の復旧作業はこまめに水分と休憩をとって、熱中症に注意して行うようにしてください。

札幌 30℃（±0）

仙台 31℃（＋4）

東京 32℃（＋1）

金沢 32℃（＋2）

名古屋 34℃（＋1）

大阪 35℃（＋2）

鳥取 34℃（＋5）

高知 34℃（＋1）

福岡 35℃（＋2）

熊本 36℃（＋2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

14日（木）以降、来週前半にかけても晴れて真夏の天気が続きそうです。夕立と猛暑に気をつけてください。大阪では猛暑日が続き、14日（木）と15日（金）は37℃まで上がる見込みです。

■札幌〜名古屋北海道は低気圧が次々と通過するため、15日（金）と18日（月）は雨が降るでしょう。関東や東海は晴れる日が多く、暑さが続きそうです。名古屋は連日の猛暑日となり、東京都心も来週前半は最高気温35℃の予想です。