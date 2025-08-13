阿部サダヲ、“元カノ&同級生”と美脚ショット「かっけー」「2人も可愛いんだけど、やっぱり小雪さんに目が行く」
テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の公式SNSが11日に更新され、阿部サダヲら「弁護士3人」のキメポーズが公開された。
【写真】「かっけー」阿部サダヲ＆“元カノ&同級生”の美脚ショット
本作は、脚本・大石静氏×主演・阿部サダヲによる夫婦の愛を問う完全オリジナルの“マリッジ・サスペンス”。主人公・原田幸太郎（阿部）の妻・鈴木ネルラ役を松たか子が務め、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりに阿部と夫婦を演じている。
投稿では「弁護士3人で決めポーズ #美脚トリオ」とつづられ、阿部、弁護士役で共演する小松和重（幸太郎の同級生・臼井義男役）、小雪（幸太郎の元カノ・内藤つばさ役）が横に並び、右脚を曲げて左脚を伸ばした“脚長ポーズ”を披露している。
1枚目では表情もキリッと決めてポージングしていたが、2枚目では3人が笑顔で楽しげな撮影の様子が伝わってくる。
この投稿にドラマファンからは「小雪さん足長っ!!」「2人も可愛いんだけど、やっぱり小雪さんに目が行く」「かっけー」などとコメントが集まっていた。
