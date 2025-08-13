Instagramに投稿されたのは、女の子とワンコ2匹の成長記録です。強面だけれど優しいワンコたちと過ごすうちに、女の子は2匹のことが大好きになったようで…？投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、本当の兄妹のような絆が感じられる光景が感動を呼んでいます。

【動画：『見た目が怖い』と言われる犬と女の子が一緒に育った結果…まるで『本当の兄妹』のような記録】

強面だけれど優しいワンコたちと育ったら…

投稿者さんの娘さんは生まれた時から、ドーベルマンの「テン」くんとジャーマンピンシャーの「ニル」くんと一緒に育ってきたそう。

テンくんとニルくんは「極悪ブラザーズ」というあだ名がつくほどやんちゃなうえに強面ですが、怖そうな見た目に反して、とても優しいアニキたちなのだとか。

娘さんにとって2匹は、赤ちゃんの頃から一番の遊び相手。我が道をいく自由なニルくんはあまり構ってくれない時もあったそうですが、そんな時はテンくんが代わりに構ってくれるので、娘さんは退屈さや寂しさを感じずに過ごせていたとのこと。

テンくんは娘さんが急にお鼻とお鼻をくっつけてキスしてきても、体にペタペタとシールを貼るという遊びをしても全く嫌がらずに受け入れ、いつも優しく寄り添いながら見守ってくれていたそうです。

ワンコたちを愛する優しい女の子に成長

テンくんとニルくんと一緒に暮らすうちに、娘さんは2匹の世話を焼きたがるように。「たまにはわたしが遊んであげる」とばかりにテンくんに向かってボールを投げてみたり、傷跡をガーゼで拭いてあげたり、くっついて眠っているテンくんとニルくんの頭をポンポンと撫でたり…。まるでお姉さんのようにふるまうことが増えたそうです。

きっとこれまでにテンくんとニルくんがくれた優しさや、2匹に対する大好きの気持ちが、娘さんを面倒見が良くて優しい女の子に成長させてくれたのでしょう。

本当の兄妹のような姿に感動

娘さんが自由に歩き回れるほど大きくなってからは、家族みんなでおでかけすることも多くなり、テンくんやニルくんとの素敵な思い出もたくさんできたようです。

もちろん2匹のやんちゃな行動に迷惑したり、おやつを奪われそうになって困ったりすることもあるそうですが、娘さんのアニキたちへの愛情や信頼が揺らぐことはありません。

日頃から「よしよし」とニルくんの背中を撫でたり、テンくんにぎゅっと抱きついたりして、真っ直ぐに愛を伝えているという娘さん。そして2匹も満更でもなさそうに、その愛を受け止めているとのこと。

まるで本当の兄妹のように絆を育みながら、一緒に成長してきた3人。これからもずっと仲良しでいて、笑顔あふれる毎日を過ごしてほしいですね！

この投稿には「みんな可愛すぎます」「これは泣ける」「胸がキューンとなります」「キチンと意思疎通できてることが伝わってきますね」「赤ちゃんと犬って最高の組み合わせ」といったコメントが寄せられ、尊い光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

テンくん＆ニルくんのカッコよくて可愛い姿や、娘さんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「n.t.gram_5」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「n.t.gram_5」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。