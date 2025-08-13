ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』に、バットマンの相棒・ロビンが登場する──そんな噂がささやかれるなか、新DCユニバースを率いるジェームズ・ガンがこの説を完全否定した。

ロビンはバットマンと共に戦う若きサイドキック（相棒）で、初代はディック・グレイソン（のちのナイトウィング）、二代目はジェイソン・トッド（のちのレッドフード）。バットマンの戦いを支えながら成長してゆくキャラクターだが、ブルース・ウェインとは複雑なストーリーラインを持つ。

SNSで頻繁にファンと交流しているガンは、Threadsにて、ロビンの登場説について「こんなナンセンスな話を信じないでくれ。脚本を読んだのは6人くらいだと思うし、『ザ・バットマン2』ついては、誰も何も知らないんだ」と噂を一蹴。これに先がけては、「あの映画について聞いたことは、すべて作り話か推測だ。ストーリーのコンセプトは4人を除いて世界の誰も知らない」とも投稿している。

『ザ・バットマン2』の脚本は2025年6月末に完成しており、ガンは「最高だよ」として完成度に太鼓判を押していた。撮影は2026年春より始まるが、現時点でわかっているのは、バットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキスが続投することのみ。新キャラクターなどについては続報を待ちたい。

なおDCスタジオは、新DCユニバースの正史にあたる『バットマン：ブレイブ＆ボールド（原題）』にロビンを登場させる予定。ディック・グレイソン＆ジェイソン・トッドという2人のロビンを描くアニメーション映画も企画中で、こちらは『ザ・バットマン』シリーズのマット・リーヴス監督がプロデューサーを務めるが、『ザ・バットマン』との関連性はないという。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。